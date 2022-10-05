Inscreva-se para o Crias.Lab, oficinas de audiovisual para jovens da periferia

Lab.Clipe e Lab.Doc vão formar jovens para produção de contéudo audiovisual em oficinas imersivas Crédito: Divulgação/Crias.Lab

Crias.Lab – laboratório imersivo de produção de conteúdo, já está com as inscrições abertas até 10 de outubro em . O olhar e a voz das juventudes nas telas, nas redes, nos streamings e ao alcance de quem estiver conectado é o tema do Crias.Lab – evento multilinguagem, de comunicação digital e cultura das periferias que, até o mês de novembro, promove uma extensa programação de laboratórios, painéis, aulões, shows e mostras de cinema. A primeira atividade,, já está com as inscrições abertas até 10 de outubro em www.criaslab.com e conta com duas formações, que irão acontecer no Fonte, hub de inovação e audiovisual da Rede Gazeta

As oficinas têm o objetivo de capacitar os alunos na produção de projetos autorais sobre as realidades e expressões culturais de suas comunidades e também na difusão desses conteúdos via plataformas digitais, como TikTok, Youtube, Instagram, Vimeo, entre outras. Os participantes selecionados serão os responsáveis por produzir um videoclipe de um artista autoral capixaba inédito, Akilla, e dois documentários que envolvam as comunidades onde vivem, tudo isso acompanhados por uma mentoria especializada.

“O Crias.Lab chega para impulsionar a formação de uma comunicação em rede a partir da formação de produtores de conteúdo das comunidades periféricas capixabas. A ideia é reforçar e ampliar a potência de comunicação dos jovens, reverberadas pelas novas mídias, por meio dos laboratórios audiovisuais, painéis e bate-papos com profissionais do audiovisual e comunicação digital buscamos estimular esse protagonismo juvenil”, afirma Sullivan Silva, diretor criativo da Puri Produções.

As aulas serão realizadas de 17 a 28 de outubro no Fonte Hub, espaço de criação de multilinguagens e de inovação da Rede Gazeta, em Vitória. O local conta com dois estúdios – um focado em podcast e videocast e outro em audiovisual, com chromakey – além de salas de brainstorming e treinamento. Cada uma das turmas possui a carga horária de 20h.

“Quando conhecemos a proposta do Crias, de cara percebemos que tem tudo a ver com o Fonte, que representa um novo momento da Rede Gazeta. Um momento de abrir a empresa para novos formatos e novos conteúdos, colocando a serviço da inovação e da sociedade a expertise e os recursos que alcançamos em comunicação ao longo desses 94 anos. Estamos muito empolgados com o oportunidade do que vai ser criado aqui!”, destaca o gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti.

PROTAGONISMO NA COMUNICAÇÃO DIGITAL

Além do laboratório, o Crias também pretende levar para o palco o debate sobre representatividade na comunicação digital e a pluralidade das periferias capixabas – presentes na música, dança, artes visuais, entre outras expressões, em um evento gratuito que será realizado de 10 a 12 de novembro, em Vitória.

Serão realizados painéis sobre protagonismo, produção audiovisual para internet, distribuição e monetização. A programação será aberta ao público e trará convidados de destaque no Espírito Santo e no Brasil, como jornalistas, influenciadores, podcasters, cineastas e rappers.

E para celebrar a produção dos jovens participantes do Crias.Lab e potencializar vozes e olhares periféricos de todo o país, o evento ainda conta com a Mostra Crias da Quebrada com sessões de cinema, onde serão exibidas as produções dos alunos (videoclipe e documentários), e shows de atrações nacionais e capixabas. A programação completa será divulgada um mês antes do evento.

SERVIÇO

Podem se inscrever, gratuitamente, jovens de 18 a 29 anos nas oficinas de produção de videoclipe (Lab.Clipe) e de documentário (Lab.Doc). Ao todo, serão selecionados 50 participantes, que receberão também uma bolsa no valor de R$ 600. A seleção priorizará moradores de bairros da Região Metropolitana de Vitória abrangidos pelo Programa Estado Presente ou inscritos no CADÚnico.