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Campanha de renegociação de dívidas da Caixa no ES tem descontos de até 90%

Débitos podem ser negociados por meio de aplicativo, site e WhatsApp, além do caminhão de Caixa, que passará por cidades capixabas
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

07 out 2022 às 10:15

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 10:15

Prédio da Caixa Econômica Federal
Prédio da Caixa Econômica Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Quatro milhões de pessoas e 396 mil empresas terão a oportunidade de sair do vermelho. A Caixa Econômica Federal anunciou na quinta-feira (6) o programa Você no Azul 2022, uma campanha para negociação de créditos comerciais de pessoas físicas e jurídicas.
A ação oferece até 90% de desconto, dependendo da situação individual de cada contrato. De acordo com a Caixa, 80% desses contratos podem liquidar os débitos por até R$ 1.000.
Para facilitar ainda mais, o banco ampliou a possibilidade de negociação pelos canais digitais. 70% das propostas estão habilitadas à efetivação pelo site, aplicativo da Caixa e o canal oficial do banco no WhatsApp (0800 104 0 104).

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Os clientes também podem negociar ou acessar mais informações no site Você no Azul, pelos telefones 4004 0 104 (capitais) ou 0800 104 0 104 (demais localidades) e nas lotéricas.
Além disso, o programa conta com o Caminhão Você no Azul, que passa por alguns estados no Brasil fazendo essa negociação. Até o dia 14 de outubro o caminhão vai estar no Espírito Santo. Entre os dias 4 e 7, em Colatina, e entre os dias 10 e 14 em Guarapari. Depois, o caminhão segue para Minas Gerais e ainda passa em Goiás e Bahia.
“Os contratos negociados serão retirados dos cadastros restritivos de crédito em até cinco dias úteis após a efetivação do acordo por meio do pagamento do boleto. A campanha Você no Azul 2022 está em vigor, em todo o território nacional, até 29 de dezembro”, informou o banco em seu comunicado.

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