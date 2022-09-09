Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Limpar nome

Mutirão para negociar dívidas com mais de 200 empresas na Serra

O Procon Serra vai promover entre os dias 12 e 16 a Semana de Negociação de Dívidas. Consumidores poderão negociar dívidas com companhias de água e luz, telefonia, bancos e financeiras
Redação de A Gazeta

09 set 2022 às 14:59

O Procon Serra vai promover entre os dias 12 e 16 de setembro a Semana de Negociação de Dívidas. Os consumidores poderão negociar dívidas com mais de 200 empresas, entre companhias de água e luz, telefonia, bancos e financeiras.
Os atendimentos serão realizados no Pró-Cidadão, das 8 às 17 horas, com entrega de senhas a partir das 8 horas. No total serão distribuídas 160 senhas por dia. Dessas, 40 são para atendimentos gerais. As demais senhas serão divididas entre as empresas Dacasa (40), Cesan (30) e Banestes (50), que estarão com equipes próprias no local.
Completam o quadro as empresas EDP Brasil, Oi, Vivo, Claro e 194 bancos, corretoras e financeiras que estarão representados pela Febraban (Federação Brasileiras dos Bancos).
Contas e dívidas
Contas e dívidas Crédito: Edson Reis/Secom-PMS
O Procon da Serra fica no Pró-Cidadão, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe. Em caso de dúvidas, o consumidor pode ligar para os telefones (27) 3252-7243 e (27) 98182.0919.

CONFIRA AS EMPRESAS QUE PARTICIPAM DA SEMANA DE NEGOCIAÇÃO NA SERRA:

  • EDP Brasil; 
  • Cesan; 
  • Dacasa Financeira; 
  • Oi; 
  • Telefônica Brasil (VIVO); 
  • Claro; 
  • Banestes; 
  • AL5 Bank;
  • Acentra; 
  • Acredicoop;
  • Afinz (Sorocred);
  • Agibank Financeira;
  • Agillitas;
  • Alfa Arrendamento Mercantil;
  • American Express - Amex;
  • Aqbank Pagamentos;
  • Aspecir Sociedade de Crédito;
  • BCV (DESATIVADA - atual Banco BMG);
  • BRB - Banco de Brasília;
  • BRBCard;
  • BV Financeira (DESATIVADA);
  • BV Leasing (DESATIVADA);
  • Bahamas Cred;
  • Banco ABC;
  • Banco Agibank (Agiplan);
  • Banco Alfa;
  • Banco Alfa de Investimento;
  • Banco Arbi;
  • Banco BMG;
  • Banco BS2;
  • Banco BTG Pactual; 
  • Banco BV (antigo Banco Votorantim);
  • Banco Bari;
  • Banco Bradesco;
  • Banco C6 Consignado (Banco Ficsa);
  • Banco Cetelem;
  • Banco Cifra (DESATIVADA - atual Banco BMG);
  • Banco Crefisa;
  • Banco Daycoval;
  • Banco Digimais (antigo Banco Renner);
  • Banco Digio;
  • Banco Fiat;
  • Banco Fibra; 
  • Banco Honda; 
  • Banco Hyundai Capital Brasil; 
  • Banco Inbursa; 
  • Banco Industrial do Brasil (BIB); 
  • Banco Inter (Banco Intermedium); 
  • Banco Itaú Unibanco;
  • Banco Letsbank;
  • Banco Master (antigo Banco Máxima); 
  • Banco Mercantil do Brasil; 
  • Banco Modal; 
  • Banco Neon (DESATIVADA); 
  • Banco Next; 
  • Banco Olé Consignado; 
  • Banco Original; 
  • Banco PSA; 
  • Banco Pan; 
  • Banco Paulista; 
  • Banco Pine; 
  • Banco Renault/Credi Nissan; 
  • Banco Rendimento; 
  • Banco Rodobens; 
  • Banco Safra; 
  • Banco Santander; 
  • Banco Santander Cartões; 
  • Banco Semear; 
  • Banco Sofisa; 
  • Banco Topázio; 
  • Banco Toyota; 
  • Banco Voiter; 
  • Banco Volkswagen; 
  • Banco XP; 
  • Banco Yamaha; 
  • Banco da Amazônia; 
  • Banco do Brasil; 
  • Banco do Nordeste; 
  • Banco24Horas (TecBan); 
  • BancoSeguro; 
  • Bancoob;
  • Banese - Banco do Estado de Sergipe;
  • Banestes;
  • Banpará; 
  • Banrisul; 
  • Becker Financeira;
  • Bradescard;
  • Bradesco Cartões;
  • Bradesco Financiamentos;
  • Bradesco Leasing;
  • Bradesco Promotora (DESATIVADA);
  • BrasilCard;
  • C&A Pay;
  • C6 Bank;
  • CCB Brasil Crédito, Financiamentos e Investimentos;
  • Caixa Econômica Federal;
  • Capital Consig;
  • Cartão Americanas.com (DESATIVADA - atual Banco Cetelem);
  • Cartão Atacadão;
  • Cartão Caedu (Administradora de Cartão de Crédito Palma);
  • Cartão Carrefour;
  • Cartão Cencosud Bretas;
  • Cartão Cencosud GBarbosa;
  • Cartão Quero-Quero VerdeCard;
  • Cartão Shoptime (DESATIVADA - atual Banco Cetelem);
  • Cartão Submarino (DESATIVADA - atual Banco Cetelem);
  • Cartões Itaú;
  • Cartões Renner (Realize CFI);
  • Casa do Crédito;
  • Chevrolet Serviços Financeiros (Banco GM);
  • China Construction Bank (CCB Brasil);
  • Citibank (DESATIVADA - atual Itaú Unibanco);
  • Civia;
  • CoopCorreios;
  • CooperJohnson;
  • Coopernapi;
  • Cora;
  • CredCrea;
  • Credelesc;
  • Crediare;
  • Credicard;
  • Credicenm;
  • Credicitrus;
  • Credicomin;
  • Credifoz;
  • Credipar;
  • Creditas;
  • Credsystem;
  • Credz;
  • Crefaz;
  • Crefisa;
  • Crevisc;
  • DMCard;
  • Dacasa Financeira;
  • Eagle Sociedade de Crédito Direto;
  • Evolua;
  • FFCred;
  • Facta Financeira;
  • Finamax;
  • Financeira Alfa;
  • Financeira BRB;
  • Financeira Itaú Americanas;
  • Fomento Paraná - Agência de Fomento do Paraná;
  • Fortbrasil;
  • Fundação Habitacional do Exército - FHE;
  • Gazincred;
  • HS Financeira;
  • HSBC (DESATIVADA);
  • Hipercard;
  • Itauleasing;
  • Itaú Consignado;
  • Itaú Unibanco Consignado;
  • Itaú Unibanco Crédito Imobiliário;
  • J17 Sociedade de Crédito Direto;
  • Just (DESATIVADA);
  • Lecca CFI;
  • Losango;
  • Luizacred;
  • Mercantil do Brasil Financeira;
  • Midway (Riachuelo);
  • NBC Bank;
  • Nubank;
  • Numbrs;
  • Omni Financeira;
  • Ourocard;
  • Paraná Banco;
  • Parati Financeira;
  • Pefisa;
  • Pernambucanas Cartões;
  • Pincred;
  • Porto Seguro Cartões e Financiamentos;
  • Portocred Financeira;
  • Poupecredi;
  • Poupex;
  • QI Tech;
  • Rappipay;
  • SF3 (Santana Financeira);
  • Santander Financiamentos (Aymoré);
  • Santinvest;
  • Senff;
  • Sicredi;
  • Sinosserra Financeira;
  • Social Bank;
  • Sudacred;
  • Transpocred;
  • Tribanco;
  • Tricard;
  • Trigg;
  • UP Promotora;
  • UP.P;
  • UY3 Sociedade de Crédito Direto;
  • Unicred;
  • Unilos;
  • Uze;
  • Valor Financiamentos;
  • Via Certa Financiadora;
  • Viacredi;
  • Viacredi Alto Vale;
  • Will Bank (antigo Meu Pag!);
  • Zema Financeira;

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes
Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo
Imagem de destaque
Aeroporto das Montanhas receberá grandes aviões? Veja como serão os voos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados