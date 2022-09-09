Mutirão para negociar dívidas com mais de 200 empresas na Serra

O Procon Serra vai promover entre os dias 12 e 16 de setembro a Semana de Negociação de Dívidas. Os consumidores poderão negociar dívidas com mais de 200 empresas, entre companhias de água e luz, telefonia, bancos e financeiras.
Os atendimentos serão realizados no Pró-Cidadão, das 8 às 17 horas, com entrega de senhas a partir das 8 horas. No total serão distribuídas 160 senhas por dia. Dessas, 40 são para atendimentos gerais. As demais senhas serão divididas entre as empresas Dacasa (40), Cesan (30) e Banestes (50), que estarão com equipes próprias no local.
Completam o quadro as empresas EDP Brasil, Oi, Vivo, Claro e 194 bancos, corretoras e financeiras que estarão representados pela Febraban (Federação Brasileiras dos Bancos).
O Procon da Serra fica no Pró-Cidadão, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe. Em caso de dúvidas, o consumidor pode ligar para os telefones (27) 3252-7243 e (27) 98182.0919.
CONFIRA AS EMPRESAS QUE PARTICIPAM DA SEMANA DE NEGOCIAÇÃO NA SERRA:
- EDP Brasil;
- Cesan;
- Dacasa Financeira;
- Oi;
- Telefônica Brasil (VIVO);
- Claro;
- Banestes;
- AL5 Bank;
- Acentra;
- Acredicoop;
- Afinz (Sorocred);
- Agibank Financeira;
- Agillitas;
- Alfa Arrendamento Mercantil;
- American Express - Amex;
- Aqbank Pagamentos;
- Aspecir Sociedade de Crédito;
- BCV (DESATIVADA - atual Banco BMG);
- BRB - Banco de Brasília;
- BRBCard;
- BV Financeira (DESATIVADA);
- BV Leasing (DESATIVADA);
- Bahamas Cred;
- Banco ABC;
- Banco Agibank (Agiplan);
- Banco Alfa;
- Banco Alfa de Investimento;
- Banco Arbi;
- Banco BMG;
- Banco BS2;
- Banco BTG Pactual;
- Banco BV (antigo Banco Votorantim);
- Banco Bari;
- Banco Bradesco;
- Banco C6 Consignado (Banco Ficsa);
- Banco Cetelem;
- Banco Cifra (DESATIVADA - atual Banco BMG);
- Banco Crefisa;
- Banco Daycoval;
- Banco Digimais (antigo Banco Renner);
- Banco Digio;
- Banco Fiat;
- Banco Fibra;
- Banco Honda;
- Banco Hyundai Capital Brasil;
- Banco Inbursa;
- Banco Industrial do Brasil (BIB);
- Banco Inter (Banco Intermedium);
- Banco Itaú Unibanco;
- Banco Letsbank;
- Banco Master (antigo Banco Máxima);
- Banco Mercantil do Brasil;
- Banco Modal;
- Banco Neon (DESATIVADA);
- Banco Next;
- Banco Olé Consignado;
- Banco Original;
- Banco PSA;
- Banco Pan;
- Banco Paulista;
- Banco Pine;
- Banco Renault/Credi Nissan;
- Banco Rendimento;
- Banco Rodobens;
- Banco Safra;
- Banco Santander;
- Banco Santander Cartões;
- Banco Semear;
- Banco Sofisa;
- Banco Topázio;
- Banco Toyota;
- Banco Voiter;
- Banco Volkswagen;
- Banco XP;
- Banco Yamaha;
- Banco da Amazônia;
- Banco do Brasil;
- Banco do Nordeste;
- Banco24Horas (TecBan);
- BancoSeguro;
- Bancoob;
- Banese - Banco do Estado de Sergipe;
- Banestes;
- Banpará;
- Banrisul;
- Becker Financeira;
- Bradescard;
- Bradesco Cartões;
- Bradesco Financiamentos;
- Bradesco Leasing;
- Bradesco Promotora (DESATIVADA);
- BrasilCard;
- C&A Pay;
- C6 Bank;
- CCB Brasil Crédito, Financiamentos e Investimentos;
- Caixa Econômica Federal;
- Capital Consig;
- Cartão Americanas.com (DESATIVADA - atual Banco Cetelem);
- Cartão Atacadão;
- Cartão Caedu (Administradora de Cartão de Crédito Palma);
- Cartão Carrefour;
- Cartão Cencosud Bretas;
- Cartão Cencosud GBarbosa;
- Cartão Quero-Quero VerdeCard;
- Cartão Shoptime (DESATIVADA - atual Banco Cetelem);
- Cartão Submarino (DESATIVADA - atual Banco Cetelem);
- Cartões Itaú;
- Cartões Renner (Realize CFI);
- Casa do Crédito;
- Chevrolet Serviços Financeiros (Banco GM);
- China Construction Bank (CCB Brasil);
- Citibank (DESATIVADA - atual Itaú Unibanco);
- Civia;
- CoopCorreios;
- CooperJohnson;
- Coopernapi;
- Cora;
- CredCrea;
- Credelesc;
- Crediare;
- Credicard;
- Credicenm;
- Credicitrus;
- Credicomin;
- Credifoz;
- Credipar;
- Creditas;
- Credsystem;
- Credz;
- Crefaz;
- Crefisa;
- Crevisc;
- DMCard;
- Dacasa Financeira;
- Eagle Sociedade de Crédito Direto;
- Evolua;
- FFCred;
- Facta Financeira;
- Finamax;
- Financeira Alfa;
- Financeira BRB;
- Financeira Itaú Americanas;
- Fomento Paraná - Agência de Fomento do Paraná;
- Fortbrasil;
- Fundação Habitacional do Exército - FHE;
- Gazincred;
- HS Financeira;
- HSBC (DESATIVADA);
- Hipercard;
- Itauleasing;
- Itaú Consignado;
- Itaú Unibanco Consignado;
- Itaú Unibanco Crédito Imobiliário;
- J17 Sociedade de Crédito Direto;
- Just (DESATIVADA);
- Lecca CFI;
- Losango;
- Luizacred;
- Mercantil do Brasil Financeira;
- Midway (Riachuelo);
- NBC Bank;
- Nubank;
- Numbrs;
- Omni Financeira;
- Ourocard;
- Paraná Banco;
- Parati Financeira;
- Pefisa;
- Pernambucanas Cartões;
- Pincred;
- Porto Seguro Cartões e Financiamentos;
- Portocred Financeira;
- Poupecredi;
- Poupex;
- QI Tech;
- Rappipay;
- SF3 (Santana Financeira);
- Santander Financiamentos (Aymoré);
- Santinvest;
- Senff;
- Sicredi;
- Sinosserra Financeira;
- Social Bank;
- Sudacred;
- Transpocred;
- Tribanco;
- Tricard;
- Trigg;
- UP Promotora;
- UP.P;
- UY3 Sociedade de Crédito Direto;
- Unicred;
- Unilos;
- Uze;
- Valor Financiamentos;
- Via Certa Financiadora;
- Viacredi;
- Viacredi Alto Vale;
- Will Bank (antigo Meu Pag!);
- Zema Financeira;