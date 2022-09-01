Aprenda a evitar os erros mais comuns do investidor iniciante

Começar a investir em tempos de redes sociais é um desafio, tamanho é o volume de informações disponíveis. Para se obter um bom resultado nos seus investimentos, a primeira regra é não errar (ou errar o mínimo possível). Sendo assim, sempre há algumas situações que precisam ser evitadas, e listamos aqui algumas delas.

NÃO APOSTE TUDO EM UM ÚNICO PRODUTO OU ATIVO

Pode ser tentador concentrar todos os recursos em um único ativo ou produto, especialmente aquele no qual se tem a maior crença.

No entanto, essa é uma decisão perigosa, praticamente um tudo ou nada. Deixa de ser uma política de investimentos e passa a ser uma loteria. A intenção ao se fazer isso é obter o maior ganho possível, afinal, o ativo escolhido é aquele no qual mais se acredita.

A questão é que ativos que têm grande chance de alta também podem trazer riscos de baixa. Pode dar muito certo ou muito errado. A chave para a redução desse tipo de risco, mesmo que seja com objetivos de retorno arrojados, é a diversificação, diluindo o risco com a distribuição da alocação em diversos produtos e ativos.

Ilustração de investidor caindo, falha ou erro de investimento Crédito: Vecteezy

NÃO ACREDITE NAS "DICAS INFALÍVEIS" DE CONHECIDOS

A ansiedade de ganhar dinheiro rápido pode incentivar o investidor iniciante a pesquisar e procurar dicas e sugestões que se encontram facilmente nas redes sociais ou em fóruns de investidores.

Essas sugestões são sempre acompanhadas de muita empolgação e perspectivas de altos ganhos, recheadas de argumentos nem sempre consistentes. Às vezes, parece briga de torcida: todos torcendo pelo seu ativo, e querendo colocar outros no mesmo barco. Existe ainda a dica infalível emitida por pessoas próximas, como amigos e família, em análise muitas vezes superficiais e baseadas em outras “dicas” recebidas.

Entenda que na análise de ativos existem critérios objetivos e, por que não, critérios subjetivos e difíceis de precificar. É por isso que os analistas se debruçam em informações financeiras, balanços e demonstrações, e também procuram viver o dia a dia da empresa-alvo, incluindo visitas e reuniões com sócios e colaboradores. É um trabalho que exige tempo e dedicação.

Na dúvida, procure as indicações da instituição financeira de sua confiança e dê ouvidos a profissionais reconhecidos e que atuam dentro das normas.

NÃO INVISTA FORA DO MERCADO FINANCEIRO TRADICIONAL

Cuidado com as ofertas de investimentos que ocorrem fora das corretoras e bancos tradicionais. Essas instituições financeiras são reguladas e atendem a uma extensa legislação que normatiza a atuação dos profissionais do mercado financeiro.

Via de regra, as ofertas irregulares se apresentam como oportunidades únicas e imperdíveis, com elevado retorno, supostamente geridas por “gênios” do mercado que descobriram aquilo que ninguém viu, e possuem um talento nunca antes visto na história. E sempre dizem que não há risco nenhum.

E aí que surge o encanto de um investimento incrível, que pode na verdade esconder uma armadilha. A ganância e a vontade de ganhar dinheiro rápido é a isca que cega o investidor incauto, que passa a acreditar na falácia.

Lembre que não existe ganho fácil. A chance de uma oferta irregular ser, na verdade, uma fraude, é de praticamente 100%. E o risco é alto, se a perda já não for certa depois que você colocar o seu dinheiro nisso.

NÃO SEJA AGRESSIVO DEMAIS

É melhor começar mais conservador, e ao longo do tempo, conhecendo melhor a si mesmo, entender a necessidade de investir com mais risco. O contrário, começar agressivo demais, e após uma grande perda, descobrir que não era isso que queria ter feito, é muito mais desagradável.

O perfil de risco engloba diversas variáveis, como idade, renda, volume de investimentos, histórico sócio-cultural e características comportamentais, que são sempre únicas. Mas uma das variáveis mais importantes é o grau de conhecimento.