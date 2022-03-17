Golpes, pirâmides e estelionato: veja como ficar longe das fraudes financeiras

Foi Charles Ponzi, nascido ainda no século 19, que criou, quase que por acaso, a primeira grande pirâmide financeira, que tomou à época enormes proporções, chegando a movimentar estimados 50 bilhões de dólares. No Brasil, são conhecidas as histórias do Boi Gordo, Avestruz Master e da TelexFree . Mas quem pensa que o problema para por aí está muito enganado.

CVM (Comissão de Valores Mobiliários) tem aumentado sua vigilância e ações em torno do assunto, e possui O número de esquemas fraudulentos no Brasil, inspirados na pirâmide financeira, remonta a centenas, talvez milhares de eventos. Atem aumentado sua vigilância e ações em torno do assunto, e possui site específico para orientar a população em geral sobre ofertas e atuações irregulares . Também tem avançado a discussão sobre atualização na legislação, e tem havido algumas condenações na justiça que trazem mais luz sobre um crime ainda difícil de ser tipificado.

Importante é lembrar que a pirâmide financeira sempre vai ser vendida como um investimentos espetacular e incrivelmente rentável, utilizando uma premissa falsa de investimento e se apropriando de um “produto”. Este suposto “produto” já foi criação de gado, de avestruz, distribuição de linhas telefônicas, mas hoje pode ser criptomoedas (principalmente!), mineração de criptomoedas, trading, apostas esportivas e, recentemente, usinas solares. Nada disso é real, porque no fim o sistema nada produz.

Golpes financeiros, pirâmide, estelionato, dinheiro Crédito: Andrzej Rostek / Getty Images/iStockpho

A pirâmide financeira é apenas um esquema sofisticado de transferência de recursos dos menores para os maiores, daqueles que estão na base da pirâmide para quem está no topo. Alguém ganha na mesma medida em que alguém perde. Aí está a fraude.

A principal arma contra esse crime é a informação de qualidade, distribuída de forma ampla, educando a população para que possa identificar e se afastar de ofertas irregulares. Aqui vamos dar algumas dicas e orientações que, se seguidas com atenção e cuidado, vão ajudar a identificar problemas com mais facilidade.

NÃO COLOQUE A EMOÇÃO ACIMA DA RAZÃO

Os fraudadores sabem que precisam lhe conquistar, e a forma de conseguir ganhar sua atenção é desviando sua razão e colocando a emoção no lugar. Isso começa com promessas de retornos acima do mercado, e pela adoção de termos como “oportunidade imperdível”, “empreendedorismo”, “vidas extraordinárias”, “transformação de vidas” e sobre como ficar rico de forma rápida. A única coisa que você precisa fazer é colocar seu dinheiro e convencer outros a fazê-lo.

Fazem eventos e inundam as redes sociais de vídeos e fotos com uma suposta vida de riqueza, com carros luxuosos, viagens caras e ostentação. O fraudador pode até postar fotos de viagens antigas, carros alugados e apartamentos que não são dele, mas para ele tudo vale para fazer as pessoas acreditarem numa vida de luxo, que ele teria e você não.

Todo esse ambiente faz com que as pessoas analisem de forma superficial a oferta de investimento irregular, e passem a acreditar com o coração. Não é incomum que alguns investidores seja seduzidos por uma pirâmide financeira e coloquem a vida nisso, vendam bens, tomem empréstimos e se comprometam de uma forma que não tem volta.

Depois, quando algumas pirâmides financeiras tomam uma proporção maior, e se tornam mais conhecidas, os seus “investidores” se comportam como membros de uma religião. Defendem o “negócio” em discussões acaloradas, rechaçando qualquer crítica e defendendo os “líderes”.

Chegam a criticar os grandes investidores e a própria CVM, alegando que eles não querem que as pessoas saibam da verdade sobre os grandes ganhos - uma grande falácia! Quando a pirâmide quebra (e sempre quebra), a euforia dá lugar ao desespero, e as pessoas choram, de verdade, com lágrimas e tudo. E lamentam não terem usado sua razão lá no início do processo.

NÃO ACREDITE EM FALSAS PROMESSAS

Todas as fraudes, talvez sem exceção, prometem ganhos acima do mercado. É a forma de chamar à atenção no primeiro momento. É muito comum a promessa de ganhos fixos, ou de projeções irrealistas. Em qualquer esquema de fraude essa é a primeira forma de atrair, e sempre alegando que não existe risco, e que a “empresa é sólida”.

São apenas falsas promessas. Até a poupança tem risco, quem dirá colocar o dinheiro em um sistema marginal, à parte do mercado financeiro. Retornos extraordinários são algo raríssimo, e que para ser obtido demanda muita disciplina, estudo e dedicação. Portanto, promessas de rendimentos mirabolantes (fixos ou não) são apenas falsas promessas, e proibidas por lei. Os grandes investidores não acreditam em retornos irreais, não seja você que vá acreditar.

NÃO DEPOSITE SEU DINHEIRO EM QUALQUER LUGAR

Essa é uma dica valiosa, porque as fraudes financeiras são basicamente desvio de dinheiro, mas neste caso quem desvia o dinheiro é você mesmo, quando transfere seu recurso para o lugar errado. Ninguém vai até você e lhe obriga a dar o seu recurso, é você que faz o pagamento ou transferência. É nessa hora que o maior problema ocorre, porque o seu dinheiro sai do seu controle.

Para investir de forma segura:

Sempre utilize uma conta conta corrente ou conta de investimentos de instituições oficiais credenciadas, que vai estar no seu nome

Faça investimentos oferecidos pela instituição credenciada e reconhecida

Não faça pagamentos a terceiros, seja por cartão de crédito, criptomoedas ou depósitos, em contas de outras pessoas com nome diferente de quem você quer pagar



Existem algumas fraudes mais sofisticadas que pedem depósitos em contas de uma pessoa física, ou até de empresas, cujo nome ou razão social pode enganar os incautos, incluindo alguma referência a investimentos, mas no fim é algum CNPJ do tipo LTDA ou EIRELI. Se for exigido isso de você, fuja. O interesse do fraudador é tomar posse do seu dinheiro. Quando você transfere o seu dinheiro para o lugar errado, vai ser difícil ele voltar.

PROCURE AJUDA PROFISSIONAL

Quando você fica muito doente, procura atendimento médico. Quando precisa construir, chama um empreiteiro ou pedreiro. Quando quer um carro, compra de alguém que o produz e sabe fazer, assim também com diversos outros produtos. Você não se cura sozinho, não produz nem constrói sozinho o que não sabe fazer, caso não seja um profissional da área de interesse.

Então, na hora em que precisa de ajuda com seus investimentos, procure alguém que seja profissional de investimentos. As redes sociais tem muita informação, mas de forma muito misturada, e às vezes é difícil separar o joio do trigo.