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Financiamento estudantil

Saiba como fazer a renegociação de dívidas do Fies em novo aplicativo

Parcelas em atraso poderão ser refinanciadas com até 99% de desconto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 set 2022 às 21:36

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 21:36

SÃO PAULO - A partir desta quinta-feira (1º), estudantes que contrataram o Financiamento Estudantil (Fies) na Caixa Econômica Federal poderão renegociar as dívidas. O banco lançou o aplicativo Fies Caixa, que permitirá o refinanciamento das parcelas em atraso com até 99% de desconto.
Além da renegociação de dívidas, o aplicativo permite a consulta aos principais dados do contrato e a geração de boletos. Por meio da plataforma, o estudante poderá verificar se seu contrato está apto para renegociação, simular as opções e aderir às condições mais adequadas ao seu perfil.
Fies
Site do Fies: novo aplicativo já está disponível para download Crédito: Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil
O aplicativo Fies Caixa está disponível para download a partir desta quinta (1º), para dispositivos móveis (smartphones e tablets) dos sistemas Android e iOS. Segundo a Caixa, cerca de 1,85 milhão de clientes poderão consultar os dados, dos quais 1,2 milhão poderão renegociar a dívida pelo aplicativo.
A renegociação poderá ser pedida até 31 de dezembro deste ano e seguirá as regras da Resolução 51/2022, publicada em julho e que permite o parcelamento dos débitos com descontos de 12% a 99%, dependendo do tempo de atraso.
Estudantes com as parcelas em dia poderão quitar o saldo restante do financiamento com 12% de desconto. Além do aplicativo da Caixa, os acordos poderão ser firmados no site do Fies.

PASSO A PASSO PARA RENEGOCIAR DÍVIDA DO FIES VIA APLICATIVO

Ao abrir o aplicativo Fies Caixa, o estudante deve escolher a opção Renegociação FIES e seguir os passos abaixo:
  • Verificar se o contrato está apto para renegociação;
  • Conferir os dados do contrato;
  • Simular os tipos de renegociação disponíveis;
  • Confirmar os dados da renegociação;
  • Aceitar o termo aditivo e aderir à renegociação;
  • Emitir o boleto de entrada.
A renegociação será efetivada somente após o pagamento da primeira parcela. O aplicativo fornece outros serviços. No campo Meu FIES, o estudante pode verificar um resumo dos dados do contrato. A opção Boleto permite a visualização e a geração do formulário das parcelas em aberto. No botão Perfil, aparecem os dados cadastrados no Fies.
Com informações da Agência Brasil

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