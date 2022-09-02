Saiba como fazer a renegociação de dívidas do Fies em novo aplicativo

SÃO PAULO - A partir desta quinta-feira (1º), estudantes que contrataram o Financiamento Estudantil (Fies) na Caixa Econômica Federal poderão renegociar as dívidas. O banco lançou o aplicativo Fies Caixa, que permitirá o refinanciamento das parcelas em atraso com até 99% de desconto.

Além da renegociação de dívidas, o aplicativo permite a consulta aos principais dados do contrato e a geração de boletos. Por meio da plataforma, o estudante poderá verificar se seu contrato está apto para renegociação, simular as opções e aderir às condições mais adequadas ao seu perfil.

Site do Fies: novo aplicativo já está disponível para download Crédito: Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil

O aplicativo Fies Caixa está disponível para download a partir desta quinta (1º), para dispositivos móveis (smartphones e tablets) dos sistemas Android e iOS. Segundo a Caixa, cerca de 1,85 milhão de clientes poderão consultar os dados, dos quais 1,2 milhão poderão renegociar a dívida pelo aplicativo.

A renegociação poderá ser pedida até 31 de dezembro deste ano e seguirá as regras da Resolução 51/2022, publicada em julho e que permite o parcelamento dos débitos com descontos de 12% a 99%, dependendo do tempo de atraso.

Estudantes com as parcelas em dia poderão quitar o saldo restante do financiamento com 12% de desconto. Além do aplicativo da Caixa, os acordos poderão ser firmados no site do Fies.

PASSO A PASSO PARA RENEGOCIAR DÍVIDA DO FIES VIA APLICATIVO

Ao abrir o aplicativo Fies Caixa, o estudante deve escolher a opção Renegociação FIES e seguir os passos abaixo:

Verificar se o contrato está apto para renegociação;

Conferir os dados do contrato;



Simular os tipos de renegociação disponíveis;



Confirmar os dados da renegociação;



Aceitar o termo aditivo e aderir à renegociação;



Emitir o boleto de entrada.



A renegociação será efetivada somente após o pagamento da primeira parcela. O aplicativo fornece outros serviços. No campo Meu FIES, o estudante pode verificar um resumo dos dados do contrato. A opção Boleto permite a visualização e a geração do formulário das parcelas em aberto. No botão Perfil, aparecem os dados cadastrados no Fies.