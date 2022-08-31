Mutirão vai dar desconto de até 40% e parcelar dívidas de clientes da Dacasa

Um mutirão de renegociação de dívidas para os clientes da Dacasa será realizado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES), por meio do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) e em parceria com o Procon/ES. A ação acontecerá no estacionamento da Sede da Defensoria, no Centro de Vitória, nos dias 1 e 2 de setembro (quinta e sexta-feira), das 8 às 17h, e no dia 3 de setembro (sábado), das 8 às 12h.