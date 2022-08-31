Mutirão vai dar desconto de até 40% e parcelar dívidas de clientes da Dacasa

Um mutirão de renegociação de dívidas para os clientes da Dacasa será realizado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES), por meio do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) e em parceria com o Procon/ES. A ação acontecerá no estacionamento da Sede da Defensoria, no Centro de Vitória, nos dias 1 e 2 de setembro (quinta e sexta-feira), das 8 às 17h, e no dia 3 de setembro (sábado), das 8 às 12h.
No evento, os consumidores poderão negociar as dívidas junto à Dacasa, inclusive se já estiverem sendo cobrados na Justiça. Haverá a possibilidade de quitação das dívidas com abatimento dos juros e multas, desconto de até 40% no valor original da dívida e parcelamento em até 9 vezes a juros simples de 1% ao mês.
Para ser atendido no mutirão, o consumidor deverá apresentar o documento de identificação com foto e CPF.
Mutirão para renegociação de dívidas da Dacasa
- Data: 1, 2 e 3 de setembro
- Horário: das 8 às 17h (quinta e sexta) e das 8 às 12h (sábado)
- Local: Sede da Defensoria Pública do Espírito Santo (estacionamento) – Praça Manoel Silvino Monjardim, nº 54, Centro, Vitória – ES