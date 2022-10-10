O Pavilhão de Carapina, na Serra , recebe mais uma edição do Exagerado, entre os dias 12 e 16 de outubro. O evento é a maior feira de varejo do Brasil e vai reunir mais de 10 segmentos de vestuário, roupa íntima e banho. Fora o encontro das marcas, os participantes poderão aproveitar descontos que podem chegar a até 90% do valor final das peças.

Nos estandes, será possível encontrar grifes badaladas, como Calvin Klein, Osklen e Tommy Hilfiger. No total, serão mais de 350 marcas comercializadas. Entre as opções, inclusive, haverá artigos de decoração assinados por designers e arquitetos renomados nacionalmente.

Clientes conferem ofertas na maior feira de varejo do Brasil Crédito: Alfaiataria de Ideias

O evento deste ano terá mais de 300 estandes — em 2021, foram 260 — para atender um público estimado de cerca de 300 mil pessoas nos cinco dias de realização da feira, que deve movimentar aproximadamente R$ 40 milhões, de acordo com a organização.

Your browser does not support the audio element. Megaliquidação no ES terá descontos de até 90% em peças de grifes famosas

Quem está ansioso pela abertura dos portões nesta quarta-feira já pode dar uma olhada nas ofertas com antecedência, no site do Exagerado. Mais de 15 lojas participam da pré-venda on-line; os itens comprados deverão ser retirados diretamente nos estandes do pavilhão.

Outra alternativa para quem não quer esperar é a compra do Exagerado de Carteirinha. Ele consiste em um passe exclusivo, que permitirá aos interessados — nesta terça (11), das 18h às 22h — acesso às lojas da feira uma noite antes da abertura oficial do evento. O passe custa R$ 29,90 e é possível comprá-lo on-line

PROGRAMAÇÃO

O preço mais baixo não é o único atrativo do Exagerado. Os participantes também terão acesso a uma praça de alimentação com opções diversificadas. Além de marcas conhecidas como Paola Cakes Confeitaria e Mr. Frango, há opções de hamburguerias, cafeterias gourmet e pastelaria.

Outra diferencial são as bebidas disponibilizadas em parceria com a startup capixaba MeuChope. A empresa vai instalar 10 torneiras de autosserviço, geladeiras móveis e carrinhos que irão circular pela área do outlet, disponibilizando chopes artesanais com rótulos capixabas: Barba Ruiva, Arapuca Beer e Kingbier, por exemplo.

Um dos CEOs da startup, Bruno Medeiros, afirma que toda a logística de distribuição ficará a cargo da empresa. “Vamos ser responsáveis por toda a operação e teremos suporte para reposição da bebida”, diz o empresário.

Em homenagem ao Dia das Crianças, serão promovidas atividades recreativas, na quarta (12). Das 10h ás 16h, os pequenos poderão aproveitar oficinas de pintura e gincanas. Logo após, terão a oportunidade de assistir aos shows “Encontro com Moana”, "Jair Kids" e "Show da Tina'', seguido de uma sessão de fotos junto da própria Tina.

A programação musical do evento também foi pensada de forma a abraçar vários públicos. Do rock ao samba, os palcos terão atrações de artistas como Lillian Lomeu, Grupo Batuqdelas, DJ Izzy, no dia 13, e Saulo Simonassi, na sexta (14).

PROÓSITO EDUCACIONAL

O Exagerado também tem sua programação voltada a causas sociais. No mês do Outubro Rosa e em parceria com a Afecc (Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer), a feira terá um espaço para a discussão e a conscientização sobre prevenção ao câncer de mama com Adriely Rudio Soares, médica residente em radioterapia.

De acordo com o criador do Exagerado, Victor Moraes, uma das propostas principais do outlet é aproveitar a circulação das pessoas para agregar causas educacionais. “Em 2019, trouxemos a Afecc e, nesta edição, queríamos deixar essa parceria mais robusta. Vão ter várias ações lá dentro (no evento) para falarmos mais sobre o câncer de mama feminino”, destaca.

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