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Diversão

Dia das Crianças: opções de brinquedo têm de boneca cadeirante a ave que come

Para ajudar na escolha de brinquedos para o Dia das Crianças, A Gazeta lista dez opções que levam em conta médias de preço, tendências e novidades

Publicado em 09 de Outubro de 2022 às 09:30

Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

09 out 2022 às 09:30
Com o Dia das Crianças se aproximando, escolher o presente ideal para os pequenos nem sempre é uma tarefa fácil. Afinal, diante de tantas opções no comércio, é preciso pesquisar preços, ficar por dentro dos lançamentos e daqueles brinquedos que estão em alta entre a garotada.
De acordo com dados da empresa de tecnologia e comportamento Behup Group, a intenção de presentear as crianças no próximo dia 12 cresceu em relação ao ano passado. Enquanto 70% desejavam dar um presente em 2021, neste ano, a vontade aumentou para 81%.
A pesquisa também revelou que, em média, cada pessoa pretende surpreender duas crianças neste ano; além disso, confirmou aquele hábito tão comum para muitos: a escolha do brinquedo começa na semana da comemoração.
Pra quem deixa a compra para a última hora, o desafio de escolher o presente pode ficar ainda maior. Isso porque o mercado oferece inúmeras opções, que levam em conta uma diversidade de fatores. Para dar uma mãozinha na busca pelo presente ideal para o Dia das Crianças, A Gazeta fez um levantamento considerando faixas de preços, tendências e os lançamentos que devem agradar em cheio a garotada. 

CONFIRA A LISTA ABAIXO COM DEZ BRINQUEDOS EM ALTA: 

01

Martelo Eletrônico Thor Amor e Trovão Mjolnir - Hasbro

A Marvel está em alta em todo o mundo, e o novo lançamento desse grande estúdio já está na cabeça da molecada. Thor: Amor e Trovão é uma aventura bastante cômica que tem, claro, um objeto que nenhum super-herói ou heroína pode deixar de ter. O martelo Mjolnir está na faixa de preço de R$ 350 a R$ 450.

02

Patinete Skatenet

Para os pequenos que gostam de ser radicais, este brinquedo é bem divertido. O Patinete Skatenet com duas rodinhas na frente é recomendado para crianças maiores de 2 anos de idade e suporta um peso máximo de até 120kg. A faixa de preço é de R$ 170 a R$ 600.

03

Conjunto Massa de Modelar - Play-Doh - Hasbro

Algumas crianças já sonham com a futura profissão ou em realizar algumas atividades de gente grande. Por isso, os brinquedos Play Doh chegaram para divertir e ensinar. O kit vem com a massinha de modelar e é educativo para maiores de três anos. A faixa de preço desse brinquedo é de R$ 120 a R$ 270.

04

Lego Minecraft

Um jogo clássico que encanta gerações com a ação de montar. Todos querem brincar de Lego Minecraft e colocar toda a imaginação e criatividade na formação de figuras e objetos incríveis. Todo ano há novos lançamentos. A faixa de preço é de R$ 45 a R$ 500, isso porque as opções são muito variadas.

05

Boneca Poppy Trolls 2 Styling Head Pentear e Maquiar - Pupee

Trolls é um desenho animado que está em alta entre a criançada, por isso esse brinquedo é bem desejado ao aliar o encanto com a diversão. Dá até para fazer penteados na cantora mais fashion dos Trolls (para quem tem mais de três anos). Bonecas com tamanhos maiores estão em alta, pois entregam também a a possibilidade de maquiar. A faixa de preço é de R$ 80 a R$ 120.

06

Jogo Genius - Estrela

Este jogo é educativo, no qual cabe o pensamento rápido e a tentativa de repetir as sequências de luzes e sons. É um clássico dos anos 80, então muitos pais podem sentir nostalgia e curtir com os filhos. A faixa de preço varia entre R$ 65  e R$ 230.

07

Little Live Pets - Flamingo

Com movimentos incríveis e cores brilhantes, este brinquedo vai encantar a garotada. Ele é projetado para trazer horas de diversão e risadas para crianças a partir de 4 anos. O flamingo canta, se mexe, conversa, come e, acreditem, até faz cocô – no vaso sanitário. A faixa de preço deste jogo varia entre R$ 170 e R$ 500.

08

Dino Papa Tudo

Ao falar de brinquedos não se pode esquecer dos bebês, e o Dino é um dinossauro simpático,  que vai encantar essa faixa etária. Ele faz barulho com a boca como se estivesse mastigando e ajuda a desenvolver a coordenação motora e a percepção visual dos bebês. A faixa de preço do Dino vai de R$ 60 a R$ 80.

09

Álbum Capa Brochura Copa Do Mundo Qatar 2022

Parece simples, mas esse é um grande presente para o Dia das Crianças. E os adultos podem participar ao ajudar a criançada a completar o álbum. O álbum ajuda na interação e na socialização da molecada, afinal, figurinhas repetidas podem ser trocadas. A faixa de preço do álbum é de R$ 18 a R$ 60. 

10

Barbie Fashionista

A Mattel abriu um leque de novidades para todos. A Barbie Fashionista todo ano entrega uma novidade com bonecas inclusivas. Há opções de Barbie e Ken com vitiligo, cadeirantes e com penteados e estilos de dar inveja. A faixa de preço dessa Barbie varia de R$ 70 até R$ 300.

BRINQUEDOS INCLUSIVOS

Toda criança tem o direito de brincar e se divertir, mas, para os pequenos especiais, existem algumas dicas que os pais e familiares podem seguir para escolher brinquedos inclusivos, que irão alegrar essa turma, além de trazer ganhos para o seu desenvolvimento.
Criança especial brincando no parque
Criança especial brincando no parque Crédito: Freepik

Para crianças com incapacidade motora

Os brinquedos ideais para os pequenos com limitações de mobilidade são aqueles que não os obrigam a realizar movimentos de difícil execução. Objetos com estruturas e peças grandes são ideais.
Segundo o terapeuta ocupacional infantil Felipe Lemos, no caso dessas crianças, peças triangulares e brinquedos cilíndricos com preensão palmar — que desenvolvem a força da mão — são bastante indicados. 
"A questão do brinquedo adaptado vai depender da idade. Crianças um pouco mais velhas vão prezar pela socialização com outras crianças. É importante oferecer brinquedos após observar se elas têm interesse em brincar. Isso é feito na terapia ocupacional. É essencial incluir brinquedos aptos para crianças com e sem deficiências brincarem, pois elas se desenvolvem por meio da socialização", explica Felipe.
Uma opção de presente pode ser o Multiblocks Colorido 50 Peças Xalingo, que estimula a criatividade e ajuda na coordenação motora por ter peças grandes. A indicação é para crianças de 36 meses a seis anos. Outra dica são teclados com recursos e funções facilitadas, como Teclado Mundo Bita, que tem som e luzes.

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Para crianças com deficiência visual

Esses pequenos têm um mundo de diversão para eles. Brinquedos com sons e jogos que incentivam a identificação pelo tato são perfeitos.
As opções podem abranger bonecos com texturas, os clássicos xilofones, blocos surpresas que fazem sons e até pianos infantis.

Para crianças com deficiência auditiva

Essa molecada pode ter essa deficiência de forma parcial ou total. Brinquedos com luzes que respondem a comandos, vibrações e que têm movimentos despertam uma curiosidade maior. 
Bonecas, jogos de mesa, patins, patinetes, bicicletas também estão inclusos nessa brincadeira. 
Crianças brincando de montar peças
Crianças brincando de montar peças Crédito: Freepik

Para crianças com deficiência intelectual

Nesse caso, existem outras opções de presentes amplas, que mudam de acordo com o nível de dificuldade da criança. Porém, mais importante do que o brinquedo, é a inclusão e a socialização desses pequenos.
Eles devem brincar de jogos de mesa, como memória e dominó com outras crianças. Essa modalidade auxilia no aumento do vocabulário e ajuda na interação.
Além disso, brincadeiras com regras como o futebol, boliche e jogos de disco são ideias para o aprendizado de noção corporal, espacial e motor.

Para crianças com transtorno de espectro do autista 

A característica desse transtorno é a dificuldade no comportamento das crianças, nas interações sociais e na comunicação. O terapeuta ocupacional infantil Felipe Lemos ressalta que os brinquedos para essa turma precisam favorecer a socialização.
Jogos com regras simples são superindicados, pois estimulam a comunicação desses pequenos. Já para auxiliar no desenvolvimento, a massa de modelar é uma ótima dica, pois desenvolve o sensorial e explora a criatividade e a imaginação da criançada.

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