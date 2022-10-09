Dia das Crianças: opções de brinquedo têm de boneca cadeirante a ave que come

Com o Dia das Crianças se aproximando, escolher o presente ideal para os pequenos nem sempre é uma tarefa fácil. Afinal, diante de tantas opções no comércio, é preciso pesquisar preços, ficar por dentro dos lançamentos e daqueles brinquedos que estão em alta entre a garotada.
De acordo com dados da empresa de tecnologia e comportamento Behup Group, a intenção de presentear as crianças no próximo dia 12 cresceu em relação ao ano passado. Enquanto 70% desejavam dar um presente em 2021, neste ano, a vontade aumentou para 81%.
A pesquisa também revelou que, em média, cada pessoa pretende surpreender duas crianças neste ano; além disso, confirmou aquele hábito tão comum para muitos: a escolha do brinquedo começa na semana da comemoração.
Pra quem deixa a compra para a última hora, o desafio de escolher o presente pode ficar ainda maior. Isso porque o mercado oferece inúmeras opções, que levam em conta uma diversidade de fatores. Para dar uma mãozinha na busca pelo presente ideal para o Dia das Crianças, A Gazeta fez um levantamento considerando faixas de preços, tendências e os lançamentos que devem agradar em cheio a garotada.
CONFIRA A LISTA ABAIXO COM DEZ BRINQUEDOS EM ALTA:
01
Martelo Eletrônico Thor Amor e Trovão Mjolnir - Hasbro
A Marvel está em alta em todo o mundo, e o novo lançamento desse grande estúdio já está na cabeça da molecada. Thor: Amor e Trovão é uma aventura bastante cômica que tem, claro, um objeto que nenhum super-herói ou heroína pode deixar de ter. O martelo Mjolnir está na faixa de preço de R$ 350 a R$ 450.
02
Patinete Skatenet
Para os pequenos que gostam de ser radicais, este brinquedo é bem divertido. O Patinete Skatenet com duas rodinhas na frente é recomendado para crianças maiores de 2 anos de idade e suporta um peso máximo de até 120kg. A faixa de preço é de R$ 170 a R$ 600.
03
Conjunto Massa de Modelar - Play-Doh - Hasbro
Algumas crianças já sonham com a futura profissão ou em realizar algumas atividades de gente grande. Por isso, os brinquedos Play Doh chegaram para divertir e ensinar. O kit vem com a massinha de modelar e é educativo para maiores de três anos. A faixa de preço desse brinquedo é de R$ 120 a R$ 270.
04
Lego Minecraft
Um jogo clássico que encanta gerações com a ação de montar. Todos querem brincar de Lego Minecraft e colocar toda a imaginação e criatividade na formação de figuras e objetos incríveis. Todo ano há novos lançamentos. A faixa de preço é de R$ 45 a R$ 500, isso porque as opções são muito variadas.
05
Boneca Poppy Trolls 2 Styling Head Pentear e Maquiar - Pupee
Trolls é um desenho animado que está em alta entre a criançada, por isso esse brinquedo é bem desejado ao aliar o encanto com a diversão. Dá até para fazer penteados na cantora mais fashion dos Trolls (para quem tem mais de três anos). Bonecas com tamanhos maiores estão em alta, pois entregam também a a possibilidade de maquiar. A faixa de preço é de R$ 80 a R$ 120.
06
Jogo Genius - Estrela
Este jogo é educativo, no qual cabe o pensamento rápido e a tentativa de repetir as sequências de luzes e sons. É um clássico dos anos 80, então muitos pais podem sentir nostalgia e curtir com os filhos. A faixa de preço varia entre R$ 65 e R$ 230.
07
Little Live Pets - Flamingo
Com movimentos incríveis e cores brilhantes, este brinquedo vai encantar a garotada. Ele é projetado para trazer horas de diversão e risadas para crianças a partir de 4 anos. O flamingo canta, se mexe, conversa, come e, acreditem, até faz cocô – no vaso sanitário. A faixa de preço deste jogo varia entre R$ 170 e R$ 500.
08
Dino Papa Tudo
Ao falar de brinquedos não se pode esquecer dos bebês, e o Dino é um dinossauro simpático, que vai encantar essa faixa etária. Ele faz barulho com a boca como se estivesse mastigando e ajuda a desenvolver a coordenação motora e a percepção visual dos bebês. A faixa de preço do Dino vai de R$ 60 a R$ 80.
09
Álbum Capa Brochura Copa Do Mundo Qatar 2022
Parece simples, mas esse é um grande presente para o Dia das Crianças. E os adultos podem participar ao ajudar a criançada a completar o álbum. O álbum ajuda na interação e na socialização da molecada, afinal, figurinhas repetidas podem ser trocadas. A faixa de preço do álbum é de R$ 18 a R$ 60.
10
Barbie Fashionista
A Mattel abriu um leque de novidades para todos. A Barbie Fashionista todo ano entrega uma novidade com bonecas inclusivas. Há opções de Barbie e Ken com vitiligo, cadeirantes e com penteados e estilos de dar inveja. A faixa de preço dessa Barbie varia de R$ 70 até R$ 300.
BRINQUEDOS INCLUSIVOS
Toda criança tem o direito de brincar e se divertir, mas, para os pequenos especiais, existem algumas dicas que os pais e familiares podem seguir para escolher brinquedos inclusivos, que irão alegrar essa turma, além de trazer ganhos para o seu desenvolvimento.
Para crianças com incapacidade motora
Os brinquedos ideais para os pequenos com limitações de mobilidade são aqueles que não os obrigam a realizar movimentos de difícil execução. Objetos com estruturas e peças grandes são ideais.
Segundo o terapeuta ocupacional infantil Felipe Lemos, no caso dessas crianças, peças triangulares e brinquedos cilíndricos com preensão palmar — que desenvolvem a força da mão — são bastante indicados.
"A questão do brinquedo adaptado vai depender da idade. Crianças um pouco mais velhas vão prezar pela socialização com outras crianças. É importante oferecer brinquedos após observar se elas têm interesse em brincar. Isso é feito na terapia ocupacional. É essencial incluir brinquedos aptos para crianças com e sem deficiências brincarem, pois elas se desenvolvem por meio da socialização", explica Felipe.
Uma opção de presente pode ser o Multiblocks Colorido 50 Peças Xalingo, que estimula a criatividade e ajuda na coordenação motora por ter peças grandes. A indicação é para crianças de 36 meses a seis anos. Outra dica são teclados com recursos e funções facilitadas, como Teclado Mundo Bita, que tem som e luzes.
Para crianças com deficiência visual
Esses pequenos têm um mundo de diversão para eles. Brinquedos com sons e jogos que incentivam a identificação pelo tato são perfeitos.
As opções podem abranger bonecos com texturas, os clássicos xilofones, blocos surpresas que fazem sons e até pianos infantis.
Para crianças com deficiência auditiva
Essa molecada pode ter essa deficiência de forma parcial ou total. Brinquedos com luzes que respondem a comandos, vibrações e que têm movimentos despertam uma curiosidade maior.
Bonecas, jogos de mesa, patins, patinetes, bicicletas também estão inclusos nessa brincadeira.
Para crianças com deficiência intelectual
Nesse caso, existem outras opções de presentes amplas, que mudam de acordo com o nível de dificuldade da criança. Porém, mais importante do que o brinquedo, é a inclusão e a socialização desses pequenos.
Eles devem brincar de jogos de mesa, como memória e dominó com outras crianças. Essa modalidade auxilia no aumento do vocabulário e ajuda na interação.
Além disso, brincadeiras com regras como o futebol, boliche e jogos de disco são ideias para o aprendizado de noção corporal, espacial e motor.
Para crianças com transtorno de espectro do autista
A característica desse transtorno é a dificuldade no comportamento das crianças, nas interações sociais e na comunicação. O terapeuta ocupacional infantil Felipe Lemos ressalta que os brinquedos para essa turma precisam favorecer a socialização.
Jogos com regras simples são superindicados, pois estimulam a comunicação desses pequenos. Já para auxiliar no desenvolvimento, a massa de modelar é uma ótima dica, pois desenvolve o sensorial e explora a criatividade e a imaginação da criançada.