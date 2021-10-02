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Mês dos pequenos

Hora da diversão: 5 brincadeiras para curtir com as crianças

Brincadeiras nessa faixa etária são fundamentais para que o momento seja alegre e construtivo. Confira sugestões de jogos para a gurizada se desenvolver
Daniela Salgado

Daniela Salgado

Publicado em 

02 out 2021 às 10:46

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 10:46

As brincadeiras possuem um objetivo de socializar e interagir
As brincadeiras possuem um objetivo de socializar e interagir Crédito: Reprodução/Freepik
Outubro chegou! Como sabemos, o décimo mês do ano é dedicado à criançada. E nada mais justo do que falar sobre esse mundo que deve ser colorido, alegre e inocente. Aliás, como já dizia a banda ‘‘Molejo’’, "brincadeira de criança, como é bom!".
Falar dessa fase inicial da vida é falar de brincadeiras. Elas estão por todo lado e são pensadas com o melhor toque possível de criatividade, sendo que, na maioria das vezes, elas surgem do improviso e contagiam os pequenos provocando risadas e diversão. Mas as brincadeiras podem significar um pouco mais que ‘’apenas’’ uma brincadeira.
Segundo a recreadora infantil Livia Lyra, ou melhor, a ‘’Tia Tatame’’, elas possuem um propósito maior. ‘’É através da brincadeira que a criança expõe sua imaginação, criatividade e sensibilidade. Sendo assim, ela tem o objetivo de socializar e interagir com o meio e ainda tornar o momento divertido’’, conta Livia, que também é coordenadora do espaço Ativkids, um lugar voltado para a recreação.
Seguindo esse pensamento, para além de divertir, as brincadeiras possuem um intuito, mesmo que implícito, de promover e despertar conhecimento em várias áreas da vida. ‘’Por meio de jogos e fantasias, as crianças se relacionam com o mundo e quando se trata da iniciação esportiva é importante estimular através do criar e do contextualizar’’, pontua.

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De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), são consideradas crianças pessoas com até 12 anos incompletos, portanto, existem várias formas de se brincar e de se divertir conforme a criança vai crescendo.
Segundo Tia Tatame, ‘’as brincadeiras são realizadas/elaboradas de acordo com as características da faixa etária. Nesse sentido, cada faixa etária possui um perfil diferente’’. E, claro, ela deu dicas de como direcionar as brincadeiras seguindo cada idade, confira:
  • 0 a 2 anos: as atividades adequadas são brincadeiras referentes à educação sensório-motor; 
  • 2 a 4 anos: brincadeiras sem regras;
  • 4 a 6 anos: brincadeiras com muita movimentação;
  • 6 a 8/8 a 10 anos: alguns pequenos jogos;
  • 10 a 12 anos: grandes jogos.
Essa fase da vida é um momento tão único, que fica guardado em nossas lembranças durante muitos anos. Se você convive com crianças e quer contagiar essa fase dela, se ligue nessas brincadeiras que a recreadora Livia Lyra sugeriu para todas as idades! Partiu?

Caçada ao lápis

Escolha um brinquedo pequeno, coloque dentro de um balão. Encha o balão com água e coloque no congelador. Quando estiver congelado, retire do congelador e coloque dentro de uma bacia com pouca água, em seguida a criança deverá tentar descongelar o ovo de brinquedo congelado.
Utilize um macarrão de animais ou de letras, coloque o macarrão dentro do balão e encha. Em seguida, coloque uma música de sua preferência e se movimente sem deixar o balão cair no chão.
Esconder 6 pares de calçados pela casa e, no comando do responsável, a criança deve procurar e formar os pares no decorrer da caçada.
Escolher 8 brinquedos e formar um círculo. O responsável ficará no meio do círculo segurando uma corda. No comando, a criança deverá tentar resgatar um brinquedo sem encostar na corda.
Esconder pelo espaço lápis de cor. O responsável entregará um desenho para criança e no comando ela deverá procurar o lápis e colorir o papel sem repetir a cor. * Incluir um personagem para tentar pegar a criança no decorrer da caçada.

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