6 dicas para mulheres de como se vestir para uma entrevista de emprego

Uma entrevista de emprego costuma ser um momento de muita apreensão, ansiedade e, às vezes, também de insegurança. E, para aumentar as chances de conquistar a vaga desejada, especialistas em mercado apontam que a cartilha a ser seguida pelo candidato deve envolver não apenas um bom currículo com conteúdo relevante e no formato correto: a postura corporal e a vestimenta utilizada também contam bastante. Se a roupa escolhida diz sobre você, o que você quer e deve dizer ao possível contratante?
Entre a formalidade e a espontaneidade, qual ponto de equilíbrio deve ser observado pela candidata? Até que ponto o concorrente pode impressionar pela forma como está vestido? Devo abusar da liberdade e mostrar quem sou em um primeiro contato com o futuro chefe? São muitas perguntas, acompanhadas pela necessidade de conseguir a vaga. A busca pelo emprego é incerta, mas alguns pontos podem ser ressaltados.
A análise de como o candidato se veste não perdeu relevância durante a pandemia do novo coronavírus. Mesmo com as novas ferramentas que permitem entrevistas por videoconferência, é preciso mostrar a cara e exibir a aparência, alerta a especialista em moda Nanda Trindade, comentarista do quadro Cotidiano Chique & Elegante, do programa CBN Cotidiano, da CBN Vitória.
"A gente sabe como é difícil escolher um look para uma entrevista de emprego. É normal ficar confusa e insegura sobre o que usar, mas é preciso sempre optar pelo conforto"
Entrevista com Nanda Trindade, comentarista do quadro Cotidiano Chique & Elegante
Confira algumas dicas para uma candidata acertar durante uma entrevista de emprego — momento em que vários pontos do candidato são analisados — da especialista Nanda trindade, que é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão, na Itália.
6 DICAS DE COMO SE VESTIR PARA UMA ENTREVISTA DE EMPREGO
ENTREVISTA EM CASA? ATENÇÃO CONTINUA
Ao optar por conforto, segundo a comentarista, não significa que pode tudo. A dica é evitar muita informação. "Deixe de lado peças com muito brilho, muito estampadas, cheias de informação, com cores fortes e vibrantes. Ou roupas muito justas e curtas, com decote. Esse estilo fica para outra ocasião."
O meu look depende da firma onde quero o emprego? A resposta é sim, mas depende. "A pessoa pode ousar um pouco, mas nada exagerado. Você pode incluir alguma peça da moda para mostrar, mas sem muita informação, coisas que ficam fortes. É bom mostrar uma roupa com personalidade, mas que seja delicada, com discrição."
Uma das dicas de Nanda Trindade para ousar sem abusar é o uso do tênis. Com a roupa que dê conforto, mas não fique com "muita informação", os tênis são opções agradáveis. Além disso, preste atenção no formato do salto. "Invista no salto bloco, aquele quadrado, mais moderno. Os saltos finos têm um ar mais sensual."
Nanda Trindade sugere o macacão e a jardineira como peças que podem ter uma "pegada mais informal". É interessante colocar uma camisa ou blusa por baixo da peça. "Ali pode ser uma camisa, mas também uma blusa de botão."
As saias, assim como os shorts, devem ser deixados de lado para entrevistas de emprego. "Evite sempre as saias curtas. Caso queira usar uma saia, escolha aquela mais larguinha, com um modelo que alcance a canela. Mais solto, com uma camisa, um cinto, acessórios mais delicados. Tenha cuidado."
A comentarista brinca que as entrevistas feitas por videoconferência podem até exigir menos produção, mas que a atenção deve ser permanente. Muitos se produzem, por exemplo, apenas na parte de cima, que será exibida no vídeo. "Coloque uma camisa mais social e invista em uma maquiagem mais leve", sugere. Não dá para aparecer como se tivesse acabado de acordar, né?!