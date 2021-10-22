6 dicas para mulheres de como se vestir para uma entrevista de emprego

ENTREVISTA EM CASA? ATENÇÃO CONTINUA

Ao optar por conforto, segundo a comentarista, não significa que pode tudo. A dica é evitar muita informação. "Deixe de lado peças com muito brilho, muito estampadas, cheias de informação, com cores fortes e vibrantes. Ou roupas muito justas e curtas, com decote. Esse estilo fica para outra ocasião."

O meu look depende da firma onde quero o emprego? A resposta é sim, mas depende. "A pessoa pode ousar um pouco, mas nada exagerado. Você pode incluir alguma peça da moda para mostrar, mas sem muita informação, coisas que ficam fortes. É bom mostrar uma roupa com personalidade, mas que seja delicada, com discrição."

Uma das dicas de Nanda Trindade para ousar sem abusar é o uso do tênis. Com a roupa que dê conforto, mas não fique com "muita informação", os tênis são opções agradáveis. Além disso, preste atenção no formato do salto. "Invista no salto bloco, aquele quadrado, mais moderno. Os saltos finos têm um ar mais sensual."

Nanda Trindade sugere o macacão e a jardineira como peças que podem ter uma "pegada mais informal". É interessante colocar uma camisa ou blusa por baixo da peça. "Ali pode ser uma camisa, mas também uma blusa de botão."

As saias, assim como os shorts, devem ser deixados de lado para entrevistas de emprego. "Evite sempre as saias curtas. Caso queira usar uma saia, escolha aquela mais larguinha, com um modelo que alcance a canela. Mais solto, com uma camisa, um cinto, acessórios mais delicados. Tenha cuidado."