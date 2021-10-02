Estampa floral de margaridas é uma das apostas certeiras da Primavera 2021

A estampa floral de margaridas que remete aos anos 60 é uma das apostas certeiras dessa estação, ela é versátil, sendo uma boa pedida para qualquer ambiente. Seu visual transmite muita delicadeza e alegria, mas com um toque de modernidade. Uma maneira diferente de usar a estampa é em forma de conjuntinho, onde a parte de cima e de baixo tem a mesma padronagem.
A estampa floral tende a ser mais romântica, então para quebrar um pouco dessa estética e trazer mais peso e autoridade ao look, combine com sapatos mais pesadas, pra descontrair o look.
Mas se você que fazer um mix de estampas, e deixar a produção super estilosa. A dica aqui é escolher por padronagens de tamanho diferentes, mas que tenham o fundo com cores próximas.
Eu amo!