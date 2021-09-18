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Moda

Mocassim da vovó volta com tudo em looks de trabalho

Confira dicas de como fazer produções com o calçado, que pode ser usado até com meias

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 02:00

Públicado em 

18 set 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Mocassim da vovó volta com tudo em looks de trabalho
Mocassim da vovó volta com tudo em looks de trabalho Crédito: Reprodução/Pinterest
Sabe aquele clássico modelo de mocassim que a sua avó usava décadas atrás? Ele é perfeito para quem procura uma opção de trabalho que seja mais fechado e que, ao mesmo tempo, não seja tão pesado. Esse calçado é sofisticado e também funciona muito bem com meias.
Com uma pegada vintage, ele resultou em uma produção cool e cheia de personalidade que eleva o visual e saiu do óbvio sem esforço algum.
Mocassim da vovó volta com tudo em looks de trabalho
Mocassim da vovó é versátil e confortável Crédito: Reprodução/Pinterest
Se você é do tipo que gosta de investir em sapatos estilosos, mas que sejam tão versáteis e confortáveis, o mocassim branco é a escolha certa. Ele vai com tudo e em qualquer ocasião, do office look ao outfit de final de semana com as amigas em um almoço.
E naqueles dias em que tudo o que você precisa é de um look básico, mas que ao mesmo tempo seja cool o suficiente para mostrar que quando o assunto é moda, você está por dentro das novidades? Para isso, vale apostas no modelo com core e cheio de personalidade.
Mocassim da vovó volta com tudo em looks de trabalho
Mocassim da vovó  vai com tudo e em qualquer ocasião, do office look ao outfit de final de semana com as amigas Crédito: Reprodução/Pinterest
Investir nos mocassins é uma opção certeira para elevar os seus looks mais básicos e sem esforço algum, aliás, eles são ótimas escolhas quando a ideia é unir tendência, conforto e modernidade.
Mocassim da vovó volta com tudo em looks de trabalho
Mocassim da vovó ajuda a elevar os looks mais básicos Crédito: Reprodução/Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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