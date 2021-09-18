Mocassim da vovó volta com tudo em looks de trabalho Crédito: Reprodução/Pinterest

Sabe aquele clássico modelo de mocassim que a sua avó usava décadas atrás? Ele é perfeito para quem procura uma opção de trabalho que seja mais fechado e que, ao mesmo tempo, não seja tão pesado. Esse calçado é sofisticado e também funciona muito bem com meias.

Com uma pegada vintage, ele resultou em uma produção cool e cheia de personalidade que eleva o visual e saiu do óbvio sem esforço algum.

Mocassim da vovó é versátil e confortável Crédito: Reprodução/Pinterest

Se você é do tipo que gosta de investir em sapatos estilosos, mas que sejam tão versáteis e confortáveis, o mocassim branco é a escolha certa. Ele vai com tudo e em qualquer ocasião, do office look ao outfit de final de semana com as amigas em um almoço.

E naqueles dias em que tudo o que você precisa é de um look básico, mas que ao mesmo tempo seja cool o suficiente para mostrar que quando o assunto é moda, você está por dentro das novidades? Para isso, vale apostas no modelo com core e cheio de personalidade.

Mocassim da vovó vai com tudo e em qualquer ocasião, do office look ao outfit de final de semana com as amigas Crédito: Reprodução/Pinterest

Investir nos mocassins é uma opção certeira para elevar os seus looks mais básicos e sem esforço algum, aliás, eles são ótimas escolhas quando a ideia é unir tendência, conforto e modernidade.