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Moda

O bucket hat de crochê é o acessório da vez; veja como usar

O modelo volta com uma pegada bem artesanal, feito a mão e é possível dizer que a grande responsável por trazer a peça de volta é a geração Z que busca inspirações no passado para compor looks lúdicos

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 02:00

Públicado em 

04 set 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

bucket hat
O bucket hat de crochê veio para ficar nesse verão Crédito: Reprodução/ Pinterest
Ame ou odeie, o bucket hat de crochê veio para ficar nesse verão. E já podemos esperar uma versão desse acessório de cabelo em alta. O modelo volta com uma pegada bem artesanal, feito a mão e é possível dizer que a grande responsável por trazer a peça de volta é a geração Z que busca inspirações no passado para compor looks lúdicos, deixando para trás a estética rebuscada que o universo da moda criou nos últimos anos.
Fugindo desse padrão, influenciadores jovens e pequenas marcas independentes estão surfando nessa onda e arrastando uma legião de fãs.
bucket hat
Ele fica super moderno com roupas como conjuntos, camisas e bermudas, vestidos e papetes Crédito: Reprodução Pinterest
E quem pensa que ele funciona só com looks de praia está bem enganada, ele fica super moderno com roupas como conjuntos, camisas e bermudas, vestidos e papetes, que uma das maiores protagonistas nos pés dessa temporada. As duas peças criam produções infalíveis e imediatas.
bucket hat
Ele fica super moderno com roupas como conjuntos, camisas e bermudas, vestidos e papetes Crédito: Reprodução Pinterest
E sabe quando o look básico precisa de um acessório cool e prático para elevar o visual no ato? O chapéu pode ser a opção certeira para essa missão.
bucket hat
Ele fica super moderno com roupas como conjuntos, camisas e bermudas, vestidos e papetes Crédito: Reprodução Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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