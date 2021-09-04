O bucket hat de crochê é o acessório da vez; veja como usar

O bucket hat de crochê veio para ficar nesse verão Crédito: Reprodução/ Pinterest

Ame ou odeie, o bucket hat de crochê veio para ficar nesse verão. E já podemos esperar uma versão desse acessório de cabelo em alta. O modelo volta com uma pegada bem artesanal, feito a mão e é possível dizer que a grande responsável por trazer a peça de volta é a geração Z que busca inspirações no passado para compor looks lúdicos, deixando para trás a estética rebuscada que o universo da moda criou nos últimos anos.

Fugindo desse padrão, influenciadores jovens e pequenas marcas independentes estão surfando nessa onda e arrastando uma legião de fãs.

Ele fica super moderno com roupas como conjuntos, camisas e bermudas, vestidos e papetes Crédito: Reprodução Pinterest

E quem pensa que ele funciona só com looks de praia está bem enganada, ele fica super moderno com roupas como conjuntos, camisas e bermudas, vestidos e papetes, que uma das maiores protagonistas nos pés dessa temporada. As duas peças criam produções infalíveis e imediatas.

Ele fica super moderno com roupas como conjuntos, camisas e bermudas, vestidos e papetes Crédito: Reprodução Pinterest

E sabe quando o look básico precisa de um acessório cool e prático para elevar o visual no ato? O chapéu pode ser a opção certeira para essa missão.