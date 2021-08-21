Minissaia com fenda: veja como usar a tendência

Aposte em acessórios mais básicos para complementar o visual Crédito: Reprodução Pinterest

A minissaia com fenda, estilo alfaiataria anos 90, é uma das tendências que já está nas ruas há algum tempo e vamos continuar vendo bem forte nas próximas temporadas. A peça é curinga, e pode ser usada tanto no verão, como no inverno, com meia calça e sobreposições.

Seja para looks estilosos diurnos, com croppeds e blusas leves. Ou em produções mais chiques - como um jantar em restaurante ou uma festa na casa de amigos -, a peça está se tornando uma aliada perfeita para todos os estilos.

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Durante os dias de chuva, optar por blusas mais fechadas e com manga, jaquetas podem ser uma opção para balancear o frescor da peça e é uma forma de encontrar o equilíbrio entre um top “fechado” e o modelo de saia mais sexy.

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Usada com sandálias, cria uma produção mais leve e descontraída para qualquer ocasião, já com sapatos fechados combinados com um blazer, ela traz todo charme na medida certa para um look mais elegante e glamouroso. Assim, aposte em acessórios mais básicos para complementar o visual.

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