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Moda

Minissaia com fenda: veja como usar a tendência

A peça é curinga, e pode ser usada tanto no verão, como no inverno, com meia calça e sobreposições

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 02:00

Públicado em 

21 ago 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

minissaia
Aposte em acessórios mais básicos para complementar o visual Crédito: Reprodução Pinterest
A minissaia com fenda, estilo alfaiataria anos 90, é uma das tendências que já está nas ruas há algum tempo e vamos continuar vendo bem forte nas próximas temporadas. A peça é curinga, e pode ser usada tanto no verão, como no inverno, com meia calça e sobreposições.
Seja para looks estilosos diurnos, com croppeds e blusas leves. Ou em produções mais chiques  - como um jantar em restaurante ou uma festa na casa de amigos -, a peça está se tornando uma aliada perfeita para todos os estilos.
minissaia
Aposte em acessórios mais básicos para complementar o visual Crédito: Reprodução Pinterest
Durante os dias de chuva, optar por blusas mais fechadas e com manga, jaquetas podem ser uma opção para balancear o frescor da peça e é uma forma de encontrar o equilíbrio entre um top “fechado” e o modelo de saia mais sexy.
minissaia
Aposte em acessórios mais básicos para complementar o visual Crédito: Reprodução Pinterest
Usada com sandálias, cria uma produção mais leve e descontraída para qualquer ocasião, já com sapatos fechados combinados com um blazer, ela traz todo charme na medida certa para um look mais elegante e glamouroso. Assim, aposte em acessórios mais básicos para complementar o visual.
minissaia
Aposte em acessórios mais básicos para complementar o visual Crédito: Reprodução Pinterest
E já que a saia está se tornando um item tão queridinho e versátil, compartilho com você os meus modelos favoritos para você "roubar" e, de quebra, ainda ter ideias infalíveis de como desfilar por aí sem errar.

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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