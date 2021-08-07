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Tá na moda

Piranha de cabelo volta à cena como acessório fashionista

O acessório está em alta de um jeito repaginado, de resina, colorida, quadriculada, de poá... O negócio é aproveitar o acessório para criar um estilo super cool e moderno

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 02:00

Públicado em 

07 ago 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

piranha de cabelo
O acessório é prático, não danifica os fios e possibilita várias formas de penteado Crédito: Reprodução Pinterest
Um acessório que voltou com tudo e eu já não consigo parar de usar é a piranha de cabelo. Já se foi a época de usar o elástico da cor dos fios para fazer algum penteado, acredite se quiser, a boa e velha piranha de cabelo está em alta de um jeito repaginado, de resina, colorida, quadriculada, de poá... O negócio é aproveitar o acessório para criar um estilo super cool e moderno.
piranha de cabelo
O acessório é prático, não danifica os fios e possibilita várias formas de penteado Crédito: Reprodução Pinterest
O acessório é prático, não danifica os fios e, de quebra, te possibilita mil e umas formas de penteado sem qualquer ar de desleixo.
O segredo? Para um penteado perfeito prenda o seu cabelo como você faria normalmente com grampos e use a piranha apenas para finalizar o penteado.
piranha de cabelo
O acessório é prático, não danifica os fios e possibilita várias formas de penteado Crédito: Reprodução Pinterest
O mais legal do acessório, além de trazer um clima nostálgico, é que ele é super versátil e as opções de penteados diferentes e superestilosos são muitas. Escolha a sua!
piranha de cabelo
O acessório é prático, não danifica os fios e possibilita várias formas de penteado Crédito: Reprodução Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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