Piranha de cabelo volta à cena como acessório fashionista

O acessório é prático, não danifica os fios e possibilita várias formas de penteado Crédito: Reprodução Pinterest

Um acessório que voltou com tudo e eu já não consigo parar de usar é a piranha de cabelo. Já se foi a época de usar o elástico da cor dos fios para fazer algum penteado, acredite se quiser, a boa e velha piranha de cabelo está em alta de um jeito repaginado, de resina, colorida, quadriculada, de poá... O negócio é aproveitar o acessório para criar um estilo super cool e moderno.

O acessório é prático, não danifica os fios e possibilita várias formas de penteado Crédito: Reprodução Pinterest

O acessório é prático, não danifica os fios e, de quebra, te possibilita mil e umas formas de penteado sem qualquer ar de desleixo.

O segredo? Para um penteado perfeito prenda o seu cabelo como você faria normalmente com grampos e use a piranha apenas para finalizar o penteado.

O acessório é prático, não danifica os fios e possibilita várias formas de penteado Crédito: Reprodução Pinterest

O mais legal do acessório, além de trazer um clima nostálgico, é que ele é super versátil e as opções de penteados diferentes e superestilosos são muitas. Escolha a sua!