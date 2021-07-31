É tendência: saiba como usar alfaiataria e chinelo de dedo

A combinação de peças têm uma proposta mais casual e infalível Crédito: Reprodução Pinterest

Diversas vezes vemos a moda apresentar novidades totalmente inusitadas nas quais nunca iriamos imaginar.

Certas peças, tendências e movimentos surgem nas ruas sem nenhuma explicação se tornando do dia para a noite um objeto de desejo. E é isso o que a combinação de alfaiataria e chinelo de dedo representa, uma junção inesperada de dois polos opostos da moda que, apesar de extremamente atípico, funciona. E muito! Sendo nada mais, nada menos, do que um bom e velho hi-low.

A combinação de peças têm uma proposta mais casual e infalível Crédito: Reprodução Pinterest

O chinelo é a peça ideal para quebrar a seriedade e o estilo sofisticado do terninho.

A combinação de peças têm uma proposta mais casual e infalível Crédito: Reprodução Pinterest

E que tal substituir o estilo mais formal de uma produção com salto por um vestido de alfaiataria e um chinelo de dedo? A combinação de peças têm uma proposta mais casual e infalível, servindo como uma alternativa certeira e muito mais estilosa.

O all black por exemplo deixa a proposta mais sofisticada para qualquer hora do dia. Crédito: Reprodução Freepik