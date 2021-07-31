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Moda

É tendência: saiba como usar alfaiataria e chinelo de dedo

É  a junção inesperada de dois polos opostos da moda que, apesar de extremamente atípico, funciona.  Nada mais, nada menos, do que um bom e velho hi-low

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

31 jul 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade Fernanda Trindade
Tendência Alfaiataria e chinelo de dedo
A combinação de peças têm uma proposta mais casual e infalível Crédito: Reprodução Pinterest
Diversas vezes vemos a moda apresentar novidades totalmente inusitadas nas quais nunca iriamos imaginar.
Certas peças, tendências e movimentos surgem nas ruas sem nenhuma explicação se tornando do dia para a noite um objeto de desejo. E é isso o que a combinação de alfaiataria e chinelo de dedo representa, uma junção inesperada de dois polos opostos da moda que, apesar de extremamente atípico, funciona. E muito! Sendo nada mais, nada menos, do que um bom e velho hi-low.
Tendência Alfaiataria e chinelo de dedo
A combinação de peças têm uma proposta mais casual e infalível Crédito: Reprodução Pinterest
O chinelo é a peça ideal para quebrar a seriedade e o estilo sofisticado do terninho.
Tendência Alfaiataria e chinelo de dedo
A combinação de peças têm uma proposta mais casual e infalível Crédito: Reprodução Pinterest
E que tal substituir o estilo mais formal de uma produção com salto por um vestido de alfaiataria e um chinelo de dedo? A combinação de peças têm uma proposta mais casual e infalível, servindo como uma alternativa certeira e muito mais estilosa.
Tendência Alfaiataria e chinelo de dedo
O all black por exemplo deixa a proposta mais sofisticada para qualquer hora do dia. Crédito: Reprodução Freepik
Investir em combinações monocromáticas com a peça é uma ótima opção é mais difícil de errar, o all black por exemplo deixa a proposta mais sofisticada para qualquer hora do dia.

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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