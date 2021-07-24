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Moda

Jaqueta shacket: aprenda a usar a peça tendência do inverno

A “jaqueta camisa” é muito parecida com as famosas camisas flaneladas, que já são muito populares durante essa época do ano

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

24 jul 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

jaqueta shacket
Ela tem uma pegada um pouco mais oversized e pode ser feita de lã ou outros tecidos um pouco mais pesados Crédito: Divulgação
Nesse inverno, o que temos mais visto circulando por aí sem dúvida nenhuma é a jaqueta shacket! A “jaqueta camisa” é muito parecida com as famosas camisas flaneladas, que já são muito populares durante essa época do ano. Porém, ela tem uma pegada um pouco mais oversized e pode ser feita de lã ou outros tecidos um pouco mais pesados.
Além disso, elas podem ter algumas variações, sendo a maioria com a estampa quadriculada (outra grande tendência do inverno) ou lisas.
jaqueta shacket
Ela tem uma pegada um pouco mais oversized e pode ser feita de lã ou outros tecidos um pouco mais pesados Crédito: Divulgação
Como os materiais as tornam mais grossas que uma camisa normal e um pouco mais finas que os casacos de inverno, a shacket também é uma boa pedida para a nossa meia estação.
jaqueta shacket
Ela tem uma pegada um pouco mais oversized e pode ser feita de lã ou outros tecidos um pouco mais pesados Crédito: Divulgação
Se você é assim como eu e está sempre procurando peças novas e diferentes para compor seus looks de inverno, se inspire na minha seleção que valem a pena ser conferidas.

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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