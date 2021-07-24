Jaqueta shacket: aprenda a usar a peça tendência do inverno

Ela tem uma pegada um pouco mais oversized e pode ser feita de lã ou outros tecidos um pouco mais pesados Crédito: Divulgação

Nesse inverno, o que temos mais visto circulando por aí sem dúvida nenhuma é a jaqueta shacket! A “jaqueta camisa” é muito parecida com as famosas camisas flaneladas, que já são muito populares durante essa época do ano. Porém, ela tem uma pegada um pouco mais oversized e pode ser feita de lã ou outros tecidos um pouco mais pesados.

Além disso, elas podem ter algumas variações, sendo a maioria com a estampa quadriculada (outra grande tendência do inverno) ou lisas.

Ela tem uma pegada um pouco mais oversized e pode ser feita de lã ou outros tecidos um pouco mais pesados Crédito: Divulgação

Como os materiais as tornam mais grossas que uma camisa normal e um pouco mais finas que os casacos de inverno, a shacket também é uma boa pedida para a nossa meia estação.

Ela tem uma pegada um pouco mais oversized e pode ser feita de lã ou outros tecidos um pouco mais pesados Crédito: Divulgação