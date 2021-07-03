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Moda

Aposte no suéter: como usar a peça de tricô com estilo neste inverno

Você pode usar por cima de uma saia criando um estilo despojado e chique ou em um look monocromático cheio de estilo

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

03 jul 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Tendência suéteres
Você pode transformar o seu tricô básico com truques de styling Crédito: Reprodução Pinterest
Não é novidade que os suéteres estão super em alta nessa estação, mas quem disse que você precisa comprar um modelo super fashionista para estar por dentro da moda? É possível tirar o seu tricô básico do fundo da gaveta e colocá-lo para jogo em produções cheias de estilo. E é exatamente sobre isso que vou falar hoje.
Tendência suéteres
Você pode transformar o seu tricô básico com truques de styling Crédito: Reprodução/ Pinterest
A peça da vovó que caiu no gosto nessa temporada vem ganhando cada vez mais espaço nos looks do dia a dia. Inclusive, se tornou um dos itens essenciais do inverno e não é por menos, já que ele por si só é confortável, quentinho e super curinga. Versatilidade deveria ser o seu sobrenome, e sim, você pode usar o suéter de diversas formas. Duvida?
Tendência suéteres
Você pode transformar o seu tricô básico com truques de styling Crédito: Reprodução/ Pinterest
Você pode transformar o seu tricô básico com truques de styling, acrescentando um lenço, por exemplo, usando por cima de uma saia criando um estilo despojado e chique, colocando ele para dentro preso no topo ou sutiã e usando como cropped, e até mesmo em um look monocromático cheio de estilo.
Tendência suéteres
Você pode transformar o seu tricô básico com truques de styling Crédito: Reprodução/ Pinterest
Gostou? Agora é só escolher o seu preferido e montar a sua produção!

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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