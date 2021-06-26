Aprenda como usar cinto para modernizar o look no inverno

O cinto marcando a cintura traz um efeito oitentista de forma contemporânea, leve e elegante Crédito: Reprodução/ Pinterest

O inverno chegou e um truque de styling com cintos é uma das sobreposições responsáveis por elevar as produções e garantir um estilo chique, moderno e estiloso.

O cinto marcando a cintura traz um efeito oitentista de forma contemporânea, leve e elegante Crédito: Reprodução/ Pinterest

É hora de usá-los por cima dos blazers e jaquetas, marcando a cintura e trazendo um efeito oitentista de forma contemporânea, leve e elegante. Porém, está mais que liberado ousar em propostas mais descoladas com o acessório e transformar os básicos e casuais sem grandes esforços garantindo um resultado cool imediato.

O cinto marcando a cintura traz um efeito oitentista de forma contemporânea, leve e elegante Crédito: Reprodução/ Pinterest

A sua produção pode ganhar um charme extra com o cinto e a escolha dele fica por sua conta. Se a sua intenção é dar mais destaque para o acessório, opte por cores chamativas e tamanhos maiores. Por outro lado, se a ideia é apenas inserir o truque tendência no seu look de um jeito casual e despretensioso, os modelos básicos de cores neutras e fivelas minimalistas são a escolha certa.