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Moda

Aprenda como usar cinto para modernizar o look no inverno

É hora de usá-los por cima dos blazers e jaquetas. Se a intenção é dar mais destaque para o acessório, opte por cores chamativas e tamanhos maiores

Públicado em 

26 jun 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Tendência blazer
O cinto marcando a cintura traz um efeito oitentista de forma contemporânea, leve e elegante Crédito: Reprodução/ Pinterest
O inverno chegou e um truque de styling com cintos é uma das sobreposições responsáveis por elevar as produções e garantir um estilo chique, moderno e estiloso.
Tendência blazer
O cinto marcando a cintura traz um efeito oitentista de forma contemporânea, leve e elegante Crédito: Reprodução/ Pinterest
É hora de usá-los por cima dos blazers e jaquetas, marcando a cintura e trazendo um efeito oitentista de forma contemporânea, leve e elegante. Porém, está mais que liberado ousar em propostas mais descoladas com o acessório e transformar os básicos e casuais sem grandes esforços garantindo um resultado cool imediato.
Tendência blazer
O cinto marcando a cintura traz um efeito oitentista de forma contemporânea, leve e elegante Crédito: Reprodução/ Pinterest
A sua produção pode ganhar um charme extra com o cinto e a escolha dele fica por sua conta. Se a sua intenção é dar mais destaque para o acessório, opte por cores chamativas e tamanhos maiores. Por outro lado, se a ideia é apenas inserir o truque tendência no seu look de um jeito casual e despretensioso, os modelos básicos de cores neutras e fivelas minimalistas são a escolha certa.
Tendência blazer
O cinto marcando a cintura traz um efeito oitentista de forma contemporânea, leve e elegante Crédito: Reprodução/ Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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