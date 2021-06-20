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Moda

Botas de cano longo são as protagonistas dos looks de inverno

Os modelos vão do clássico couro e camurça até as texturas de zebra e croco colorido. Dá para combinar com vestidos soltos e saias

Públicado em 

20 jun 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

bota
O sapato dá um ar moderno à qualquer look Crédito: Reprodução Pinterest
Você é do tipo que comemora quando chega as estações mais frias para finalmente poder usar uma bota? Ou é o tipo de pessoa que não liga muito para o clima e vive usando e abusando do sapato em qualquer época?
Seja como for, saiba que as botas de cano longo estão de volta e vão ser as protagonistas dos nossos looks de inverno.
bota
O sapato dá um ar moderno à qualquer look Crédito: Reprodução Pinterest
Os modelos vão do clássico couro e camurça até as texturas de zebra, croco colorido e por aí vai. Combine com vestidos soltos, minissaias, mídis - elas ficam elegantérrimas com saias de fenda e esvoaçantes. O sapato continua super versátil e dá um ar moderno à qualquer look.
O uso das botas tem se tornado uma técnica de styling popular esse ano. Os modelos retos e de salto dão um estilo mais sofisticado, e graças ao seu eterno revival, já podemos prever que o item é um clássico atemporal.
bota
O sapato dá um ar moderno à qualquer look Crédito: @Rafaelafurlanetto
Aproveite para escolher a sua e atualizar seu look de inverno! Inspire-se com algumas produções que escolhi e amo - esses são apenas alguns jeitos de colocar sua bota de cano alto pra jogo, mas fique à vontade para ser criativa e arrasar enquanto o friozinho estiver por aqui!

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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