Botas de cano longo são as protagonistas dos looks de inverno

O sapato dá um ar moderno à qualquer look Crédito: Reprodução Pinterest

Você é do tipo que comemora quando chega as estações mais frias para finalmente poder usar uma bota? Ou é o tipo de pessoa que não liga muito para o clima e vive usando e abusando do sapato em qualquer época?

Seja como for, saiba que as botas de cano longo estão de volta e vão ser as protagonistas dos nossos looks de inverno.

O sapato dá um ar moderno à qualquer look Crédito: Reprodução Pinterest

Os modelos vão do clássico couro e camurça até as texturas de zebra, croco colorido e por aí vai. Combine com vestidos soltos, minissaias, mídis - elas ficam elegantérrimas com saias de fenda e esvoaçantes. O sapato continua super versátil e dá um ar moderno à qualquer look.

O uso das botas tem se tornado uma técnica de styling popular esse ano. Os modelos retos e de salto dão um estilo mais sofisticado, e graças ao seu eterno revival, já podemos prever que o item é um clássico atemporal.

O sapato dá um ar moderno à qualquer look Crédito: @Rafaelafurlanetto