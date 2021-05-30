Blazer cropped: peça ganha versão mais ousada e fashionista

Ele pode ser usado de diferentes formas e combinações Crédito: Reprodução/ Pinterest

Sabemos que tem peças no nosso armário, até aquelas mais clássicas que podem surpreender e voltar para o mundo da moda totalmente repaginadas e protagonizando os looks mais modernos de street style. Vou te mostrar a evolução de um item sofisticado e super presente em nossas produções, mas que neste ano ganhou uma nova versão mais ousada e fashionista, o blazer cropped!

Ele pode ser usado de diferentes formas e combinações Crédito: Reprodução/ Pinterest

A peça traz referências oitentistas ao mesmo tempo contemporânea e é tão versátil quanto o modelo tradicional. O blazer cropped é uma ótima opção para quem procura sair do óbvio e ousar um pouco mais na produção.

O item mais moderno da vez é democrático e versátil, podendo ser usado de diferentes formas e combinações.

Ele pode ser usado de diferentes formas e combinações Crédito: Reprodução/ Pinterest

Seja aberto ou fechado, ele é um curinga para compor qualquer tipo de produção.

Ele pode ser usado de diferentes formas e combinações Crédito: Reprodução/ Pinterest