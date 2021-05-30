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Moda

Blazer cropped: peça ganha versão mais ousada e fashionista

É uma ótima opção para quem procura sair do óbvio e ousar um pouco mais na produção

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

30 mai 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

blazer cropped
Ele pode ser usado de diferentes formas e combinações Crédito: Reprodução/ Pinterest
Sabemos que tem peças no nosso armário, até aquelas mais clássicas que podem surpreender e voltar para o mundo da moda totalmente repaginadas e protagonizando os looks mais modernos de street style. Vou te mostrar a evolução de um item sofisticado e super presente em nossas produções, mas que neste ano ganhou uma nova versão mais ousada e fashionista, o blazer cropped!
blazer cropped
Ele pode ser usado de diferentes formas e combinações Crédito: Reprodução/ Pinterest
A peça traz referências oitentistas ao mesmo tempo contemporânea e é tão versátil quanto o modelo tradicional. O blazer cropped é uma ótima opção para quem procura sair do óbvio e ousar um pouco mais na produção.
O item mais moderno da vez é democrático e versátil, podendo ser usado de diferentes formas e combinações.
blazer cropped
Ele pode ser usado de diferentes formas e combinações Crédito: Reprodução/ Pinterest
Seja aberto ou fechado, ele é um curinga para compor qualquer tipo de produção.
blazer cropped
Ele pode ser usado de diferentes formas e combinações Crédito: Reprodução/ Pinterest
E mesmo se você não abre mão de propostas mais casuais e peças confortáveis, ainda assim, é possível investir nessa tendência com looks mais esportivos com tênis, por exemplo.

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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