Jaqueta jeans: peça que é versátil e ideal para os dias mais frios

A peça casual é item indispensável nos armários de todos os estilos Crédito: Reprodução/ Pinterest

Sabe uma peça que é super atemporal e versátil para os dias mais frios no nosso Estado? Sem dúvida nenhum é a velha e boa jaqueta jeans.

A peça casual é item indispensável nos armários de todos os estilos e, além disso, é o investimento certo pois nunca sai de moda.

A peça casual é item indispensável nos armários de todos os estilos Crédito: Reprodução/ Pinterest

A jaqueta é perfeita para criar produções monocromáticas como all blue, por exemplo, ou até mesmo combinar com alguma outra peça listada, ou xadrez para arrasar em um office look mais moderno. O resultado é sempre chique e muito descolado.

Um mix colorido e moderno? Eu amo! Sou muito fã da combinação da peça com outras mais divertidas e cheias de cor. E pro look ficar ainda mais cool? Que tal usar apenas um top, ou sutiã por baixo da jaqueta? Look perfeito para dar uma modernizada no visual.

A peça casual é item indispensável nos armários de todos os estilos Crédito: Reprodução/ Pinterest

Provando que a peça denim é democrática e pode ser usada em diferentes combinações, selecionei alguns looks para vocês.