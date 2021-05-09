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Moda

Jaqueta jeans: peça que é versátil e ideal para os dias mais frios

A consultora de moda Fernanda Trindade é fã da combinação da peça com outras mais divertidas e cheias de cor. Ela ensina como usar a jaqueta jeans em vários looks

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

09 mai 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Jaqueta jeans
A peça casual é item indispensável nos armários de todos os estilos Crédito: Reprodução/ Pinterest
Sabe uma peça que é super atemporal e versátil para os dias mais frios no nosso Estado? Sem dúvida nenhum é a velha e boa jaqueta jeans. 
A peça casual é item indispensável nos armários de todos os estilos e, além disso, é o investimento certo pois nunca sai de moda.
Jaqueta jeans
A peça casual é item indispensável nos armários de todos os estilos Crédito: Reprodução/ Pinterest
A jaqueta é perfeita para criar produções monocromáticas como all blue, por exemplo, ou até mesmo combinar com alguma outra peça listada, ou xadrez para arrasar em um office look mais moderno. O resultado é sempre chique e muito descolado.
Um mix colorido e moderno? Eu amo! Sou muito fã da combinação da peça com outras mais divertidas e cheias de cor. E pro look ficar ainda mais cool? Que tal usar apenas um top, ou sutiã por baixo da jaqueta? Look perfeito para dar uma modernizada no visual.
Jaqueta jeans
A peça casual é item indispensável nos armários de todos os estilos Crédito: Reprodução/ Pinterest
Provando que a peça denim é democrática e pode ser usada em diferentes combinações, selecionei alguns looks para vocês.
Jaqueta jeans
A peça casual é item indispensável nos armários de todos os estilos Crédito: Reprodução/ Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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