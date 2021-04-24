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Looks versáteis

É tendência: aprenda a usar a camisa social de manga longa

Ela se tornou item essencial nas produções cheias de estilo e provou ser aposta certa para além dos looks de trabalho

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

24 abr 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Camisa social
Versátil e curinga todo mundo deve ter no armário uma boa camisa social de manga longa Crédito: Reprodução/ Pinterest
Versátil e curinga todo mundo deve ter no armário uma boa camisa social de manga longa. Inclusive, de uns tempos para cá, ela se tornou item essencial nas produções cheias de estilo e provou ser aposta certa para além dos looks de trabalho.
Tendência camisa social
Ela pode ser de algodão, linho ou até cetim Crédito: Reprodução/ Pinterest
Ela nunca decepciona, seja pro trabalho remoto, para um compromisso fora de casa ou até para curtir o fim de semana. Para mim ela é uma peça-chave que pode ser de algodão, linho ou até cetim - e é, inclusive, uma forte aposta para esse ano.
Tendência camisa social
Ela pode ser de algodão, linho ou até cetim Crédito: Reprodução/ Pinterest
É uma ótima peça para compor produções invernais ou de meia-estação e consegue ser ainda mais fashionista em propostas despojadas. E para te provar a versatilidade da camisa social de manga longa separei alguns looks para te inspirar.
Tendência camisa social
Ela pode ser de algodão, linho ou até cetim Crédito: Reprodução/ Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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