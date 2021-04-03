Veja como usar botas no dia a dia

Elas são as queridinhas para protagonizar diversos looks nessa temporada. Crédito: Reprodução Pinterest

Você é do tipo que comemora quando chega as estações mais frias para finalmente poder usar uma bota? Ou é o tipo de pessoa que não liga muito para o clima e vive usando e abusando do sapato em qualquer época?

Seja como for, coturnos, botas de cano curto, médio ou longo, estilo cowboy, botas neutras ou coloridas, elas são as queridinhas para protagonizar diversos looks nessa temporada.

Todo mundo pode usar todos os tipos de botas. Crédito: Reprodução Pinterest

Cada pessoa tem o seu modelo favorito e às vezes você pode até achar que não gosta de algum tipo de cano porque acabou experimentando com algum look que não favoreceu muito bem o sapato, mas você vai ver que com as combinações certas, todo mundo pode usar todos os tipos de botas.

Todo mundo pode usar todos os tipos de botas. Crédito: Reprodução Pinterest