Veja como usar botas no dia a dia

Você é do tipo que comemora quando chega as estações mais frias para finalmente poder usar uma bota? Ou é o tipo de pessoa que não liga muito para o clima e vive usando e abusando do sapato em qualquer época?
Seja como for, coturnos, botas de cano curto, médio ou longo, estilo cowboy, botas neutras ou coloridas, elas são as queridinhas para protagonizar diversos looks nessa temporada.
Cada pessoa tem o seu modelo favorito e às vezes você pode até achar que não gosta de algum tipo de cano porque acabou experimentando com algum look que não favoreceu muito bem o sapato, mas você vai ver que com as combinações certas, todo mundo pode usar todos os tipos de botas.
E sim, se você pensa que só porque é baixinha jamais poderá usar uma over the knee (cano super longo), preciso dizer que: você pode tudo, sim! Mas algumas combinações podem te ajudar a usar o modelo de uma forma mais prática, como usá-la com peças mini e deixar um pouco de pele aparente entre a bota e a roupa.