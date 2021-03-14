Alerta de tendência: é hora de apostar nos acessórios mais robustos

Nas últimas semanas de moda houve uma forte presença de colares e brincos mais robustos entre as marcas Crédito: Reprodução/ Pinterest

Nas últimas semanas de moda notei uma forte presença de colares e brincos mais robustos entre as marcas. De correntes grossas às pedras brilhantes e pesadas, o futuro pede uma dose extra de glamour. E eu que amo um maxi acessório, sem dúvida, fiquei toda animada!

Você pode usar só uma t-shirt neutra e um jeans basiquinho, mas se você se jogar nos acessórios o look fica poderoso sem muito esforço - taí o melhor truque de styling de todos! Quem não morre de amores por colares, brincos, anéis e chokers? A verdade é que acessórios são apostas certeiras e, quanto mais para completar o look, melhor. As camisas ganham um charme com colares por cima, o maxi brinco deixa o visual superatual e os braceletes deixam qualquer look mais chique.

Os acessórios giga são poderosos e irresistíveis. Aposte neles Crédito: Reprodução/ Pinterest

A verdade é que os acessórios giga são poderosos e irresistíveis, eles quebram o galho quando a gente está sem inspiração e ajudam a completar o look - não dá pra sair sem pelo menos um colarzinho! Separei uma seleção de looks do street style para você se inspirar. Confira na galeria abaixo.