Sandália plataforma: calçado é uma das tendências do momento

Ícone dos anos 90, o modelo está de volta e vai protagonizar produções para lá de modernas nessa temporada Crédito: Reprodução/ Pinterest

Uma das tendências fortíssimas de sapatos para 2021 é a sandália plataforma. Ícone dos anos 90, o modelo está de volta e vai protagonizar produções para lá de modernas nessa temporada.

Outra combinação certeira são os tons terrosos com outras cores neutras. Crédito: Reprodução/ Pinterest

Mesmo que você não seja muito fã do estilo mas tem vontade de fazer uma tentativa, procure tons pastel, e invista em um look monocromático. O total verde, por exemplo, é possível usar a peça de uma forma discreta, sem muita informação.

Existe também um modelo básico cuja plataforma é mais baixa e estável. Ainda assim é uma maneira certeira de seguir a tendência sem abrir mão do conforto e segurança no andar.

Sandália plataforma

A sandália também é uma ótima opção de peça curinga. Pode ser usada com comprimento mini, calças, especialmente pantalonas ou modelos mais soltinhos, cuja barra é bem comprida.