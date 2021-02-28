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Moda

Sandália plataforma: calçado é uma das tendências do momento

Ele pode ser usado com comprimento mini, calças, especialmente pantalonas ou modelos mais soltinhos, cuja barra é bem comprida

Públicado em 

28 fev 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Sandália plataforma
Ícone dos anos 90, o modelo está de volta e vai protagonizar produções para lá de modernas nessa temporada Crédito: Reprodução/ Pinterest
Uma das tendências fortíssimas de sapatos para 2021 é a sandália plataforma. Ícone dos anos 90, o modelo está de volta e vai protagonizar produções para lá de modernas nessa temporada.
Sandália plataforma
Outra combinação certeira são os tons terrosos com outras cores neutras. Crédito: Reprodução/ Pinterest
Mesmo que você não seja muito fã do estilo mas tem vontade de fazer uma tentativa, procure tons pastel, e invista em um look monocromático. O total verde, por exemplo, é possível usar a peça de uma forma discreta, sem muita informação.
Existe também um modelo básico cuja plataforma é mais baixa e estável. Ainda assim é uma maneira certeira de seguir a tendência sem abrir mão do conforto e segurança no andar.

Sandália plataforma

A sandália também é uma ótima opção de peça curinga. Pode ser usada com comprimento mini, calças, especialmente pantalonas ou modelos mais soltinhos, cuja barra é bem comprida.
Outra combinação certeira são os tons terrosos com outras cores neutras. E se o seu ambiente de trabalho permite um look mais despojado, a escolha desse tipo de sapato é perfeita para te dar conforto no dia a dia e ainda transformar o seu look básico em super estiloso.

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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