Look formal: saiba como usar peças sofisticadas em qualquer ocasião

Com peças curingas e fáceis de combinar, podemos acertar nas nossas produções com essas peças mais sofisticadas Crédito: Reprodução/ Pinterest

Os looks mais arrumados por muito tempo se limitavam apenas a ocasiões mais formais de trabalho, mas hoje tudo mudou e eles são super bem-vindos em qualquer compromisso casual. Com peças curingas e fáceis de combinar, podemos acertar nas nossas produções com essas peças mais sofisticadas em qualquer ocasião e hora do dia!

O mundo mudou e não precisamos mais ficar presas a um estilo para cada tipo de ocasião, hoje, conseguimos abrir um extenso leque de opções e truques para conseguir usar qualquer peça em diversos momentos da nossa vida.

Look formal