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Moda

Look formal: saiba como usar peças sofisticadas em qualquer ocasião

Aposte em tênis, flats, papetes e muitos acessórios para desconstruir o look e deixá-lo muito mais moderno

Públicado em 

21 fev 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Look formal
Com peças curingas e fáceis de combinar, podemos acertar nas nossas produções com essas peças mais sofisticadas Crédito: Reprodução/ Pinterest
Os looks mais arrumados por muito tempo se limitavam apenas a ocasiões mais formais de trabalho, mas hoje tudo mudou e eles são super bem-vindos em qualquer compromisso casual. Com peças curingas e fáceis de combinar, podemos acertar nas nossas produções com essas peças mais sofisticadas em qualquer ocasião e hora do dia!
O mundo mudou e não precisamos mais ficar presas a um estilo para cada tipo de ocasião, hoje, conseguimos abrir um extenso leque de opções e truques para conseguir usar qualquer peça em diversos momentos da nossa vida.

Look formal

Vou te mostrar como usar esse estilo mais formal em lugares diferentes, seja para o trabalho, para eventos informais ou até mesmo para aquela fashionista que não abre mão de um look de alfaiataria em ocasiões mais despojadas. Aposte em tênis, flats, papetes e muitos acessórios para desconstruir o look e deixá-lo muito mais moderno.

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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