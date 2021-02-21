Look formal: saiba como usar peças sofisticadas em qualquer ocasião

Os looks mais arrumados por muito tempo se limitavam apenas a ocasiões mais formais de trabalho, mas hoje tudo mudou e eles são super bem-vindos em qualquer compromisso casual. Com peças curingas e fáceis de combinar, podemos acertar nas nossas produções com essas peças mais sofisticadas em qualquer ocasião e hora do dia!
O mundo mudou e não precisamos mais ficar presas a um estilo para cada tipo de ocasião, hoje, conseguimos abrir um extenso leque de opções e truques para conseguir usar qualquer peça em diversos momentos da nossa vida.
Look formal
Vou te mostrar como usar esse estilo mais formal em lugares diferentes, seja para o trabalho, para eventos informais ou até mesmo para aquela fashionista que não abre mão de um look de alfaiataria em ocasiões mais despojadas. Aposte em tênis, flats, papetes e muitos acessórios para desconstruir o look e deixá-lo muito mais moderno.