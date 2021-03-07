É tendência: aprenda a usar estampa de bandana no dia a dia

estampa de bandana Crédito: Reprodução/ Pinterest

Uma certa estampa está renascendo nos looks do street style, a estampa de bandana. Ela que geralmente aparece em lenço pode ser usada de diversas formas. Uma delas é usar como top, variando na amarração.

A estampa pode ser usada de diversas formas Crédito: Reprodução/ Pinterest

Outra proposta bem versátil é usá-la como uma terceira peça, uma jaqueta com a estampa, por exemplo. Também dá para misturar com camiseta, camisa de gola alta, vestido... Você verá que o look se transforma em segundos para os dias mais frios.

E que tal colocar a mão na massa e fazer você mesmo o seu modelo? De forma mais discreta, dá para se inspirar e começar a usar a bandana em detalhes que fazem a diferença, como na barra do jeans. Inspire-se nos looks que selecionei.