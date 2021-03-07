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Moda

É tendência: aprenda a usar estampa de bandana no dia a dia

Ela deixa de servir apenas como faixa de cabeça para estampar peças de roupas cheias de estilo

Publicado em 07 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

07 mar 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

estampa de bandana
estampa de bandana Crédito: Reprodução/ Pinterest
Uma certa estampa está renascendo nos looks do street style, a estampa de bandana. Ela que geralmente aparece em lenço pode ser usada de diversas formas. Uma delas é usar como top, variando na amarração.
estampa de bandana
A estampa  pode ser usada de diversas formas Crédito: Reprodução/ Pinterest
Outra proposta bem versátil é usá-la como uma terceira peça, uma jaqueta com a estampa, por exemplo. Também dá para misturar com camiseta, camisa de gola alta, vestido... Você verá que o look se transforma em segundos para os dias mais frios.
E que tal colocar a mão na massa e fazer você mesmo o seu modelo? De forma mais discreta, dá para se inspirar e começar a usar a bandana em detalhes que fazem a diferença, como na barra do jeans. Inspire-se nos looks que selecionei. 

Estampa bandana

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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