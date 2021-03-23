Pernas à mostra: aposte no comprimento mini nesse outono

O comprimento mini surge com uma nova cara em produções mais modernas e sofisticadas Crédito: Reprodução/ Pinterest

O comprimento mini está de volta, com uma nova cara em produções mais modernas e sofisticadas. Desmistificando o pensamento de que o modelo pode ser usado só por meninas mais novas, eu vou te mostrar que ele pode ser tão chique quanto outras peças clássicas do seu armário.

Para essa temporada invista no clássico xadrez, com um sapato mais pesado e meia calça, outra opção interessante é usar o suéter do marido como vestido e acrescentar uma sobreposição!

Comprimento mini

O blazer oversized também funciona como um elemento curinga, com acessórios marcantes, como cintos e botas, e elevam a produção em segundos!