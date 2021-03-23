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Moda

Pernas à mostra: aposte no comprimento mini nesse outono

Invista no clássico xadrez, com um sapato mais pesado e meia calça, outra opção é usar o suéter do marido como vestido e acrescentar uma sobreposição

Publicado em 23 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

23 mar 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Comprimento mini
O comprimento mini surge com uma nova cara em produções mais modernas e sofisticadas Crédito: Reprodução/ Pinterest
O comprimento mini está de volta, com uma nova cara em produções mais modernas e sofisticadas. Desmistificando o pensamento de que o modelo pode ser usado só por meninas mais novas, eu vou te mostrar que ele pode ser tão chique quanto outras peças clássicas do seu armário.
Para essa temporada invista no clássico xadrez, com um sapato mais pesado e meia calça, outra opção interessante é usar o suéter do marido como vestido e acrescentar uma sobreposição!

Comprimento mini

O blazer oversized também funciona como um elemento curinga, com acessórios marcantes, como cintos e botas, e elevam a produção em segundos!
E para quem quer deixar o look mais romântico, aposte na minissaia com blusas de gola e babados, nos pés use um tênis para deixar a produção mais descolada.

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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