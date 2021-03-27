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Tendência de moda

Rosa chiclete: saiba como usar a cor queridinha do ano nos looks

É possível incluir o tom  em produções mais clássicas e sofisticadas, seja combinando com tecidos mais nobres ou optando por uma mistura nada óbvia na paleta de cores

Publicado em 27 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

27 mar 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Rosa chiclete
A cor carrega um ar romântico, nos traz uma sensação de tranquilidade e harmonia e ainda é descolada Crédito: Reprodução/ Pinterest
Uma cor tendência para os próximos meses é o rosa chiclete, ela carrega um ar romântico, nos traz uma sensação de tranquilidade e harmonia e ainda é descolada.
Para quem pensa que o tom pode parecer infantil, vou te mostrar que é possível incluí-lo em produções mais clássicas e sofisticadas, seja combinando com tecidos mais nobres ou optando por uma mistura nada óbvia na paleta de cores.
As tonalidades mais neutras como o bege, cinza e off-white, são combinações certeiras para garantir um look chique e moderno na medida.

Tendência: cor rosa chiclete

Se você quiser optar por usar a cor no ambiente de trabalho, o terninho de alfaiataria ganha sem dúvida, um charme a mais com uma pegada mais contemporânea. Produções monocromáticas são ótimas para protagonizarem visuais nada óbvios e divertidos!
Misturar as tonalidades também pode ser uma ótima opção para uma produção bem estilosa, teste vermelho com rosa, laranja com rosa e vários outros tons vibrantes se o seu caso for quebrar um pouco o romantismo e deixar o look mais moderno.

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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