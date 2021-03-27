Rosa chiclete: saiba como usar a cor queridinha do ano nos looks

A cor carrega um ar romântico, nos traz uma sensação de tranquilidade e harmonia e ainda é descolada Crédito: Reprodução/ Pinterest

Uma cor tendência para os próximos meses é o rosa chiclete, ela carrega um ar romântico, nos traz uma sensação de tranquilidade e harmonia e ainda é descolada.

Para quem pensa que o tom pode parecer infantil, vou te mostrar que é possível incluí-lo em produções mais clássicas e sofisticadas, seja combinando com tecidos mais nobres ou optando por uma mistura nada óbvia na paleta de cores.

As tonalidades mais neutras como o bege, cinza e off-white, são combinações certeiras para garantir um look chique e moderno na medida.

Tendência: cor rosa chiclete

Se você quiser optar por usar a cor no ambiente de trabalho, o terninho de alfaiataria ganha sem dúvida, um charme a mais com uma pegada mais contemporânea. Produções monocromáticas são ótimas para protagonizarem visuais nada óbvios e divertidos!