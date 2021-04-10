Sapato polêmico: como aderir o clog, tendência para os pés em 2021

Ele são mais democráticos do que você imagina, podem compor produções mais sofisticadas até as mais casuais Crédito: Reprodução Pinterest

Sabemos que as tendências da moda vão e voltam, e um certo sapato bem polêmico está voltando com tudo lá fora e deve chegar por aqui em breve. Os clogs, um dos sapatos mais usados na década de 90 está bombando nos looks das mais antenadas e ao que tudo indica não vai sair de cena tão cedo.

Ele são mais democráticos do que você imagina, podem compor produções mais sofisticadas até as mais casuais Crédito: Reprodução Pinterest

Antes de pensar em torcer o nariz para o modelo hit do momento, confira algumas dicas e inspirações para você aderir aos clogs em produções pra lá de estilosas.

E acredite, ele são mais democráticos do que você imagina, podem compor produções mais sofisticadas até as mais casuais.

Eles são versáteis e combinam com qualquer outra peça do armário. Apesar de terem também uma aparência robusta, eles são mais leves (esteticamente) do que uma bota de plataforma, ou seja, podem facilmente compor produções mais minimalistas.

Ele são mais democráticos do que você imagina, podem compor produções mais sofisticadas até as mais casuais Crédito: Reprodução Pinterest