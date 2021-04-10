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Moda

Sapato polêmico: como aderir o clog, tendência para os pés em 2021

Um dos sapatos mais usados na década de 90 está bombando nos looks das mais antenadas e ao que tudo indica não vai sair de cena tão cedo

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

10 abr 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Tendência clogs
Ele são mais democráticos do que você imagina, podem compor produções mais sofisticadas até as mais casuais Crédito: Reprodução Pinterest
Sabemos que as tendências da moda vão e voltam, e um certo sapato bem polêmico está voltando com tudo lá fora e deve chegar por aqui em breve. Os clogs, um dos sapatos mais usados na década de 90 está bombando nos looks das mais antenadas e ao que tudo indica não vai sair de cena tão cedo.
Tendência clogs
Ele são mais democráticos do que você imagina, podem compor produções mais sofisticadas até as mais casuais Crédito: Reprodução Pinterest
Antes de pensar em torcer o nariz para o modelo hit do momento, confira algumas dicas e inspirações para você aderir aos clogs em produções pra lá de estilosas.
E acredite, ele são mais democráticos do que você imagina, podem compor produções mais sofisticadas até as mais casuais.
Eles são versáteis e combinam com qualquer outra peça do armário. Apesar de terem também uma aparência robusta, eles são mais leves (esteticamente) do que uma bota de plataforma, ou seja, podem facilmente compor produções mais minimalistas.
Tendência clogs
Ele são mais democráticos do que você imagina, podem compor produções mais sofisticadas até as mais casuais Crédito: Reprodução Pinterest
O tamanco de madeira pode até nos remeter à produções de gosto duvidoso, mas te garanto que, em 2021, a proposta passa bem longe de ser cafona.

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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