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Moda

Acerte na meia-calça: saiba como usar a peça e monte looks estilosos

Além de nos proteger nos dias mais frios e funcionar como uma segunda pele, ela ainda deixa a produção muito mais interessante

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

17 abr 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Meia calça
A meia calça  cria looks mais estilosos e diferentes Crédito: Reprodução/ Pinterest
No inverno sempre quando escolhemos os nossos looks é quase automático pensar em jaquetas, blazers e calças mais quentinhas, mas se quisermos criar looks mais estilosos e diferentes, um item para lá de útil é a meia-calça.
Além de nos proteger nos dias mais frios e funcionar como uma segunda pele, ela ainda deixa a produção muito mais interessante e rica inserindo uma terceira peça.
Meia calça
Os modelos coloridos são ótimas opções para quem quer dar um up no visual Crédito: Reprodução/ Pinterest
Existem desde as opções mais básicas até os modelos mais coloridos e divertidos, e todo mundo pode usar!
Versátil, ela pode ir do dia para a noite apenas alterando algumas peças ou acessórios. É um item de estilo que transita tanto em looks para o trabalho até eventos mais formais.
Nessa temporada ela sem dúvida é a escolha certa para coordenar com comprimentos midi. Vale aquelas peças que você usou no verão e que agora você consegue criar looks mais quentinhos com carinha de inverno.
Meia calça
Use com roupas contrastantes de maneira contemporânea Crédito: Reprodução/ Pinterest
Os modelos coloridos são ótimas opções para quem quer dar um up no visual, como o vinho, verde-militar e roxo, basta deixar ele ser o protagonista da produção.
Use com roupas contrastantes de maneira contemporânea, cool e super divertida - sem ser cafona ou sem graça.

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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