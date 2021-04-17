Acerte na meia-calça: saiba como usar a peça e monte looks estilosos

A meia calça cria looks mais estilosos e diferentes Crédito: Reprodução/ Pinterest

No inverno sempre quando escolhemos os nossos looks é quase automático pensar em jaquetas, blazers e calças mais quentinhas, mas se quisermos criar looks mais estilosos e diferentes, um item para lá de útil é a meia-calça.

Além de nos proteger nos dias mais frios e funcionar como uma segunda pele, ela ainda deixa a produção muito mais interessante e rica inserindo uma terceira peça.

Os modelos coloridos são ótimas opções para quem quer dar um up no visual Crédito: Reprodução/ Pinterest

Existem desde as opções mais básicas até os modelos mais coloridos e divertidos, e todo mundo pode usar!

Versátil, ela pode ir do dia para a noite apenas alterando algumas peças ou acessórios. É um item de estilo que transita tanto em looks para o trabalho até eventos mais formais.

Nessa temporada ela sem dúvida é a escolha certa para coordenar com comprimentos midi. Vale aquelas peças que você usou no verão e que agora você consegue criar looks mais quentinhos com carinha de inverno.

Use com roupas contrastantes de maneira contemporânea Crédito: Reprodução/ Pinterest

Os modelos coloridos são ótimas opções para quem quer dar um up no visual, como o vinho, verde-militar e roxo, basta deixar ele ser o protagonista da produção.