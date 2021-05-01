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Moda consciente

Armário cápsula: saiba como montar um guarda-roupa com itens essenciais

É importante analisar quais peças você já possui e quais poderá desapegar. Hoje, a proposta é muito bem vista e utilizada por muita gente que prefere o slow fashion

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

01 mai 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Itens essenciais
Utilizar tons neutros pode ser a maneira mais fácil Crédito: Reprodução/ Pinterest
Você já pensou em ter uma armário cápsula? Durante a década de 70, surgiu o conceito desse tipo de armário pela primeira vez pela estilista Susie Faux. Ela teve a ideia de montar um guarda-roupa apenas com itens essenciais, atemporais e principalmente, que combinem entre si. Hoje, a proposta é muito bem vista e utilizada por muita gente que prefere o slow fashion.
Para começar a aderir ao armário cápsula é importante analisar quais peças você já possui e quais poderá desapegar. Observe quais as roupas que você costuma usar mais, quais comprou e nunca usou e aquelas que você ainda quer continuar utilizando.
Itens essenciais
Uma dica fundamental na hora de investir em itens é que eles sejam versáteis, que combinem com diferentes estilos Crédito: Reprodução/ Pinterest
A ideia original do armário cápsula, considerando o clima brasileiro, é ter cerca de 70 peças que você utilizará durante todo o ano.
Uma dica fundamental na hora de investir em itens é que eles sejam versáteis, que combinam com diferentes estilos e são possíveis de fazer sobreposições em dias mais frios. Já o estilo, tem que ter a ver com você, de acordo com seu gosto pessoal para caimento e cores, apesar que utilizar tons neutros pode ser a maneira mais fácil, mas isso pode não fazer sentido se você ama cores. É fundamental investir em peças que sejam a sua cara.
O principal é escolher uma paleta de cores, que irão conversar entre si, te valorizar e atender ao seu gosto. Apostar mais em peças na parte de cima também é importante, já que as de baixo podem ser reutilizadas mais vezes. Você vai ver que ao ter poucas roupas disponíveis, você criará maneiras diferentes de usar uma peça específica, que talvez você nunca havia pensado antes.
Itens essenciais
O principal é escolher uma paleta de cores que irão conversar entre si Crédito: Reprodução/ Pinterest
E o mais legal é que se você decidiu optar por ter esse tipo de armário, as roupas que você retirou podem ser doadas. Além de ajudar o meio ambiente ao diminuir o consumo, o armário minimalista possui também a ajuda social através das doações.
Que tal repensarmos o nosso estilo de lidar com a moda?

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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