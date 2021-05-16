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Moda

Aprenda a usar as estampas de poá e animal print juntas

Juntas elas produzem looks ainda mais cheios de personalidades em qualquer época do ano

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

16 mai 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Poá x animal print
As estampas que ganham força em calças estilo pantalonas e vestidos Crédito: Reprodução Pinterest
Poá e animal print são duas estampas que nunca saem de moda e juntas produzem looks ainda mais cheios de personalidades em qualquer época do ano. Com propostas diferentes - afinal, o poá tem o mood mais delicado enquanto a onça é total glam -, essas padronagens vestem bem qualquer idade e qualquer tipo de corpo. Durante o inverno, continuaremos dando as boas-vindas às duas estampas que ganham força em calças estilo pantalonas, croppeds, vestidos e saias mídi.
Poá x animal print
Se você quer ousar sem medo de errar, invista nas pantalonas misturadas a croppeds tomara que caia Crédito: Reprodução Pinterest
A padronagem de bolinhas é naturalmente mais romântica, então vale combinar suas peças com outras em estilo mais casual para deixar o look mais descolado.
Para deixar os looks de trabalho mais interessantes investir em um conjunto de alfaiataria animal print com tênis de poá pode ser uma ótima alternativa para dar uma modernizada.
Poá x animal print
A estampa de  a onça é total glam Crédito: Reprodução Pinterest
Mas se você quer ousar sem medo de errar, invista nas pantalonas misturadas a croppeds tomara que caia e acrescente uma terceira peça como um cinto, por exemplo, e crie uma produção incrível e cheia de personalidade.

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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