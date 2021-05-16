Aprenda a usar as estampas de poá e animal print juntas

As estampas que ganham força em calças estilo pantalonas e vestidos Crédito: Reprodução Pinterest

Poá e animal print são duas estampas que nunca saem de moda e juntas produzem looks ainda mais cheios de personalidades em qualquer época do ano. Com propostas diferentes - afinal, o poá tem o mood mais delicado enquanto a onça é total glam -, essas padronagens vestem bem qualquer idade e qualquer tipo de corpo. Durante o inverno, continuaremos dando as boas-vindas às duas estampas que ganham força em calças estilo pantalonas, croppeds, vestidos e saias mídi.

Se você quer ousar sem medo de errar, invista nas pantalonas misturadas a croppeds tomara que caia Crédito: Reprodução Pinterest

A padronagem de bolinhas é naturalmente mais romântica, então vale combinar suas peças com outras em estilo mais casual para deixar o look mais descolado.

Para deixar os looks de trabalho mais interessantes investir em um conjunto de alfaiataria animal print com tênis de poá pode ser uma ótima alternativa para dar uma modernizada.

A estampa de a onça é total glam Crédito: Reprodução Pinterest