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Moda

Wide leg: aprenda a usar o jeans do momento

A peça com recorte mais amplo e confortável, com a barra que arrasta quase no chão, se tornou a mais desejada nos últimos tempos

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

23 mai 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Calça wide leg
A modelagem ampla, que é um meio-termo entre a pantalona e o jeans reto, é perfeita para a temporada mais fria. Crédito: Reprodução Pinterest
Se tem um modelo de jeans que é o favorito do momento, é a calça chamada de wide leg. A peça com recorte mais amplo e confortável, com a barra que arrasta quase  no chão, se tornou a mais desejada nos últimos tempos, deixando a calça skinny adormecida no fundo do armário. Ela ajuda a alongar a silhueta e se adapta a todos os tipos de corpos.
A peça chegou há algumas temporadas e promete continuar firme e forte. A modelagem ampla, que é um meio-termo entre a pantalona e o jeans reto, é perfeita para a temporada mais fria. Para um look sem erros, aposte em complementos básicos e minimalistas, assim o look fica chique com o mínimo de esforço.
Calça wide leg
A modelagem ampla, que é um meio-termo entre a pantalona e o jeans reto, é perfeita para a temporada mais fria. Crédito: Reprodução Pinterest
Look all jeans é uma ótima opção para a sexta-feira no escritório e até mesmo para o fim de semana. O look monotemático em jeans é sempre uma boa para sair do óbvio!
A calça tem um estilo mais despojado mas que pode muito bem compor looks mais elegantes com diferentes tipos peças, do street até o mais clássico, o que nos permite criar looks para qualquer ocasião do nosso dia a dia.
Calça wide leg
A modelagem ampla, que é um meio-termo entre a pantalona e o jeans reto, é perfeita para a temporada mais fria. Crédito: Reprodução Pinterest
Esse tipo de calça têm o bônus de ser superconfortável, então dá para aproveitar até mesmo no home office ou nos dias de preguiça na frente da tv. 
Calça wide leg
A modelagem ampla, que é um meio-termo entre a pantalona e o jeans reto, é perfeita para a temporada mais fria. Crédito: Reprodução Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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