Wide leg: aprenda a usar o jeans do momento

A modelagem ampla, que é um meio-termo entre a pantalona e o jeans reto, é perfeita para a temporada mais fria. Crédito: Reprodução Pinterest

Se tem um modelo de jeans que é o favorito do momento, é a calça chamada de wide leg. A peça com recorte mais amplo e confortável, com a barra que arrasta quase no chão, se tornou a mais desejada nos últimos tempos, deixando a calça skinny adormecida no fundo do armário. Ela ajuda a alongar a silhueta e se adapta a todos os tipos de corpos.

A peça chegou há algumas temporadas e promete continuar firme e forte. A modelagem ampla, que é um meio-termo entre a pantalona e o jeans reto, é perfeita para a temporada mais fria. Para um look sem erros, aposte em complementos básicos e minimalistas, assim o look fica chique com o mínimo de esforço.

A modelagem ampla, que é um meio-termo entre a pantalona e o jeans reto, é perfeita para a temporada mais fria. Crédito: Reprodução Pinterest

Look all jeans é uma ótima opção para a sexta-feira no escritório e até mesmo para o fim de semana. O look monotemático em jeans é sempre uma boa para sair do óbvio!

A calça tem um estilo mais despojado mas que pode muito bem compor looks mais elegantes com diferentes tipos peças, do street até o mais clássico, o que nos permite criar looks para qualquer ocasião do nosso dia a dia.

A modelagem ampla, que é um meio-termo entre a pantalona e o jeans reto, é perfeita para a temporada mais fria. Crédito: Reprodução Pinterest

Esse tipo de calça têm o bônus de ser superconfortável, então dá para aproveitar até mesmo no home office ou nos dias de preguiça na frente da tv.