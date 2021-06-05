3 dicas de como usar as jaquetas puffer estampadas no look de inverno

Jaquetas puffer estampadas estão roubando a cena mundo afora nos dias mais frios. Crédito: Reprodução/Pinterest

As jaquetas puffer estampadas conquistaram o seu lugar e chegaram para ficar, elas estão roubando a cena mundo afora nos dias mais frios.

E se você adora sair do óbvio, assim como eu, nos looks de inverno, vou te mostrar os melhores modelos para investir. A minha dica para começar a aderir o modelo é apostar em uma cartela de cores harmoniosa, ou seja, que apesar da padronagem colorida, as peças complementares combinem com a paleta de tons.

Jaqueta puffer estampada: uma dica é usar em combinação com as peças complementares Crédito: Reprodução/Pinterest

Mas se você prefere um estilo mais básico - não é porque uma peça é estampada que ela precisa ser colorida -, você pode optar por padronagens de cores sóbrias, por exemplo.

Combinar a jaqueta puffer estampada com cores sóbrias também dá super certo Crédito: Reprodução/Pinterest

Se o seu caso é se jogar de vez na tendência, escolher uma cor predominante no look é fundamental para criar uma harmonia na produção.

Jaquetas Puffer estampadas: usar uma cor predominante no look sempre dá certo Crédito: Reprodução/Pinterest