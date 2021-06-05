Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moda

3 dicas de como usar as jaquetas puffer estampadas no look de inverno

Peças, que estão roubando a cena mundo afora nos dias mais frios, chegaram para ficar

Públicado em 

05 jun 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Jaqueta Puffer estampadas estão roubando a cena mundo afora nos dias mais frios.
Jaquetas puffer estampadas estão roubando a cena mundo afora nos dias mais frios. Crédito: Reprodução/Pinterest
As jaquetas puffer estampadas conquistaram o seu lugar e chegaram para ficar, elas estão roubando a cena mundo afora nos dias mais frios.
E se você adora sair do óbvio, assim como eu, nos looks de inverno, vou te mostrar os melhores modelos para investir. A minha dica para começar a aderir o modelo é apostar em uma cartela de cores harmoniosa, ou seja, que apesar da padronagem colorida, as peças complementares combinem com a paleta de tons.
Jaqueta Puffer estampadas estão roubando a cena mundo afora nos dias mais frios.
Jaqueta puffer estampada: uma dica é usar em combinação com as peças complementares Crédito: Reprodução/Pinterest
Mas se você prefere um estilo mais básico -  não é porque uma peça é estampada que ela precisa ser colorida -, você pode optar por padronagens de cores sóbrias, por exemplo.
Jaqueta Puffer estampadas estão roubando a cena mundo afora nos dias mais frios.
Combinar a jaqueta puffer estampada com cores sóbrias também dá super certo Crédito: Reprodução/Pinterest
Se o seu caso é se jogar de vez na tendência, escolher uma cor predominante no look é fundamental para criar uma harmonia na produção.
Jaqueta Puffer estampadas estão roubando a cena mundo afora nos dias mais frios.
Jaquetas Puffer estampadas: usar uma cor predominante no look sempre dá certo Crédito: Reprodução/Pinterest
Agora é só escolher o seu modelo preferido e apostar em um visual cheio de estilo e conforto!

Veja Também

Blazer cropped: peça ganha versão mais ousada e fashionista

Wide leg: aprenda a usar o jeans do momento

Aprenda a usar as estampas de poá e animal print juntas

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

Tópicos Relacionados

Moda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados