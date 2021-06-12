Inspiração hippie: aprenda a usar a estampa psicodélica

Se ao longo dos últimos anos vínhamos caminhando para uma estética clean, sóbria e minimalista, agora isso mudou. Depois de um ano tão intenso e cheio de incertezas, é natural ir atrás de maior leveza. E nas tendências isso se reflete nas cores, e em uma estética mais energética que exala vida.
Por isso, nada melhor que a volta das vibrantes estampas psicodélicas para quebrar paradigmas da moda e trazer um ar mais 'fun' para qualquer produção! As peças ainda são capazes de compor um look estiloso e retrô, harmonizando com outras tendências.
Identificadas pelas linhas distorcidas, abstratas, proporções diversas e caleidoscópicas, cores contrastantes e um leve ar surrealista, a estampa faz uma referência direta a expansão de consciência dos hippies das décadas passadas, remetendo à experiências alucinógenas.
Por se tratar de algo completamente abstrato e livre, a estampa psicodélica não possui regras ou padrões. As linhas contorcidas, coloridas e hipnotizantes podem (e devem!) ser de diversas modelagens e estilos.