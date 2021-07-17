Mix de cores: aposte no verde e amarelo para deixar o look estiloso

Invista ainda em prints que mesclam as duas cores para fugir do óbvio Crédito: Reprodução Pinterest

Foi-se o tempo em que apenas os looks monocromáticos eram considerados elegantes e claro que ainda são, mas sabemos que com as cores podemos ir além.

Invista ainda em prints que mesclam as duas cores para fugir do óbvio Crédito: Reprodução Pinterest

Trazer combinações de tons que pareciam ser cafonas, hoje nos mostram como podem ser elegantes e modernos e que podemos apostar sem medo. Se engana quem pensa que sair de casa de verde e amarelo só é permito em época de copa do mundo. Inclusive, o mix de cores mais brasileiras impossível, está bombando mundo afora e nós estamos apostando que por aqui não será diferente!

Invista ainda em prints que mesclam as duas cores para fugir do óbvio Crédito: Reprodução Pinterest

Se para você uma pessoa usando essa combinação parece ser uma tarefa difícil, que tal começar investindo em recortes clássicos e básicos ou em uma peça única xadrez e cheia de personalidade?

Que tal começar investindo em recortes clássicos e básicos ou em uma peça única xadrez e cheia de personalidade? Crédito: Reprodução Pinterest

Vale também ousar nos acessórios de cores vibrantes, o resultado é sofisticado e alegre!