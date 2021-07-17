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Moda

Mix de cores: aposte no verde e amarelo para deixar o look estiloso

Montar um look pautado na dupla verde e amarelo não só é possível, como bastante estiloso. Invista ainda em prints que mesclam as duas cores para fugir do óbvio

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

17 jul 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Combinação de cores
Invista ainda em prints que mesclam as duas cores para fugir do óbvio Crédito: Reprodução Pinterest
Foi-se o tempo em que apenas os looks monocromáticos eram considerados elegantes e claro que ainda são, mas sabemos que com as cores podemos ir além.
Combinação de cores
Invista ainda em prints que mesclam as duas cores para fugir do óbvio Crédito: Reprodução Pinterest
Trazer combinações de tons que pareciam ser cafonas, hoje nos mostram como podem ser elegantes e modernos e que podemos apostar sem medo. Se engana quem pensa que sair de casa de verde e amarelo só é permito em época de copa do mundo. Inclusive, o mix de cores mais brasileiras impossível, está bombando mundo afora e nós estamos apostando que por aqui não será diferente!
Combinação de cores
Invista ainda em prints que mesclam as duas cores para fugir do óbvio Crédito: Reprodução Pinterest
Se para você uma pessoa usando essa combinação parece ser uma tarefa difícil, que tal começar investindo em recortes clássicos e básicos ou em uma peça única xadrez e cheia de personalidade?
Combinação de cores
Que tal começar investindo em recortes clássicos e básicos ou em uma peça única xadrez e cheia de personalidade? Crédito: Reprodução Pinterest
Vale também ousar nos acessórios de cores vibrantes, o resultado é sofisticado e alegre!
Combinação de cores
Invista ainda em prints que mesclam as duas cores para fugir do óbvio Crédito: Reprodução Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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