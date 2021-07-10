Moda: aprenda como usar um ponto de cor nos looks básicos

Um dos truques mais conhecidos desse styling é apostar em acessórios em tons fortes como vermelho, laranja, verde e rosa Crédito: Reprodução/ Pinterest

Que tal adicionar um ponto de cor nos seus looks mais básicos?

Imagine que você tem uma produção toda bege ou preta, e então você quer adicionar um toque a mais. Pode ser um sapato, uma bolsa, algum blazer e até mesmo meias coloridas, com certeza, qualquer uma dessas peças fará a diferença quando o seu look estiver pronto.

Um dos truques mais conhecidos desse styling é apostar em acessórios em tons fortes como vermelho, laranja, verde e rosa Crédito: Reprodução/ Pinterest

Um dos truques mais conhecidos desse styling é apostar em acessórios em tons fortes como vermelho, laranja, verde, rosa já que são cores muito chamativas e que adicionam muita personalidade ao look. Pode ser com um óculos, bolsa ou um brinco, esses acessórios transformam completamente o visual e formam uma combinação harmônica.

Looks com calça de alfaiataria e camisa branca são um clássico no dia a dia e o blazer pode ser um ótimo aliado pra você apostar no ponto de cor.

Um dos truques mais conhecidos desse styling é apostar em acessórios em tons fortes como vermelho, laranja, verde e rosa Crédito: Reprodução/ Pinterest

E nesse inverno nada mais moderno do que se render as meias aparentes no looks! Elas transformam o visual e dão uma pegada super descolada a produção.