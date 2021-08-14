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Moda

Calça cargo: tendência dos anos 2000, ela voltou com tudo

É uma peça versátil e democrática sendo uma ótima opção para um office look mais moderno ou até mesmo item essencial em uma produção mais casual

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 02:00

Públicado em 

14 ago 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Calça cargo
Normalmente, ela tem diversos bolsos nas laterais das pernas e pode ser feita de diferentes materiais Crédito: Reprodução Pinterest
Acredite: após as Olimpíadas de Tóquio as calças cargo ou utilitárias tem tudo para voltar ao nosso radar! Por isso já inclua essa peça queridinha na sua lista de looks novos.
A calça cargo está na categoria de moda utilitária e é uma mistura do estilo militar com o esportivo. Normalmente, ela tem diversos bolsos nas laterais das pernas e pode ser feita de diferentes materiais.
Calça cargo
Normalmente, ela tem diversos bolsos nas laterais das pernas e pode ser feita de diferentes materiais Crédito: Reprodução Pinterest
É uma peça versátil e democrática sendo uma ótima opção para um office look mais moderno ou até mesmo item essencial em uma produção mais casual.
São muitas as opções do modelo e podem ser encontrados desde tecidos mais robustos até mesmo em caimentos mais leves, como os feitos em seda. As cores variam entre os tons terrosos e estampas com inspiração militar.
Calça cargo
Normalmente, ela tem diversos bolsos nas laterais das pernas e pode ser feita de diferentes materiais Crédito: Reprodução Pinterest
Vale investir em acessórios mais despojados para deixar a peça mais cool e fashionista.
Se você é do tipo que adora misturar peças clássicas com outras mais estilosas, aproveite porque ela é o tipo de peça que te dá toda a liberdade para criar uma produção mais ousada na medida certa. O casaco de tweed é o responsável por deixar o look mais chique, enquanto a camiseta com transparência é uma aposta certeira para um ar mais moderno e sexy. Já para os pés vale ousar ainda mais na mistura de estilos e optar por um tênis comfy e casual.
Calça cargo
Normalmente, ela tem diversos bolsos nas laterais das pernas e pode ser feita de diferentes materiais Crédito: Reprodução Pinterest
Ela é perfeita quando o assunto é criar contrastes com peças de alfaiataria e se você já está querendo uma para chamar de sua, aproveite para se inspirar nos looks para lá de estilosos que selecionei abaixo, vem ver!

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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