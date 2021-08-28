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Moda

Cut out: saiba como usar peças com recortes ousados e diferentes

Para o dia a dia, o cut out deve ser mais confortável e leve, como vestidos fluidos, calças de alfaiataria combinadas com camisetas

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 02:00

Públicado em 

28 ago 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

peças com recortes ousados e diferentes
O grande trunfo desse visual é saber usar com descrição e elegância Crédito: Reprodução Pinterest
O calor já está chegando forte por aqui e ele não perdoa ninguém. Nem o look de trabalho, nem o jantar com amigos e muito menos a correria do dia a dia.
Para tentar aliviar o calorão com estilo, vale apostar em umas das tendências mais fortes da estação mais quente do ano que já se aproxima, o cut out, que nada mais é que peças com recortes ousados e diferentes. Eu te mostro como usar essa trend com looks bem criativos do jeito que eu amo.
peças com recortes ousados e diferentes.
O grande trunfo desse visual é saber usar com descrição e elegância Crédito: Reprodução Pinterest
No trabalho, aqui o cut out tem que ser o mais discreto e elegante possível. Por isso, a dica é investir em detalhes e sobreposições que não exponham demais os recortes.
Já no jantar com os amigos dá para ousar mais, invista nos vestidos e tops, desde os modelos mais criativos aos mais clássicos e não tenha medo de usá-lo!
peças com recortes ousados e diferentes.
O grande trunfo desse visual é saber usar com descrição e elegância Crédito: Reprodução Pinterest
Para o dia a dia, o cut out deve ser mais confortável e leve, como vestidos fluidos, calças de alfaiataria combinadas com camisetas.
peças com recortes ousados e diferentes.
O grande trunfo desse visual é saber usar com descrição e elegância. Crédito: Reprodução Pinterest
O grande trunfo é saber usar com descrição e elegância, já que o estilo é mais sensual, coordenar com sapatos, acessórios e sobreposições sem tanta informação, criando um visual na medida certa.

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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