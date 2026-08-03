Técnico de enfermagem ganha na Justiça do ES jornada menor para cuidar de pai com câncer

Um técnico de enfermagem capixaba, que atua em jornada de 36 horas semanais, conquistou na Justiça o direito de reduzir sua carga de trabalho pela metade, sem diminuição de salário e sem necessidade de compensação de horas.
A decisão unânime é da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-17), que manteve a sentença favorável ao trabalhador para garantir que ele possa assistir integralmente o pai doente.
O trabalhador é o único filho de um idoso de 75 anos diagnosticado com mieloma múltiplo, um tipo de câncer de sangue incurável. O paciente também sofre com insuficiência renal crônica, diabetes, hipertensão e sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC).
Laudos médicos anexados ao processo comprovaram que o idoso necessita de acompanhamento permanente e de assistência total para as atividades diárias, consultas e tratamentos de saúde. Diante do quadro grave, o profissional pleiteou na Justiça a redução da jornada para 18 horas semanais e o recebimento de auxílio financeiro.
Em primeira instância, o juiz Xerxes Gusmão deferiu o pedido do técnico de enfermagem. O magistrado observou que, embora a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não preveja de forma expressa a redução de jornada para cuidadores, o ordenamento jurídico permite aplicar de forma analógica a legislação dos servidores públicos.
O objetivo da analogia é assegurar direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Para o juiz de primeiro grau, a interpretação das leis trabalhistas deve sempre priorizar a dignidade da pessoa humana, a proteção à família e o direito à saúde.
Ao analisar o recurso da empresa, a 3ª Turma do TRT-17 confirmou integralmente a decisão. O relator, desembargador Valério Soares Heringer, destacou que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência busca impedir barreiras ao exercício de direitos fundamentais por pessoas com deficiência e por seus familiares cuidadores.
O colegiado também manteve o direito do trabalhador ao recebimento do Auxílio à Pessoa com Deficiência, benefício previsto em acordo coletivo da categoria profissional. Os magistrados entenderam que o idoso se enquadra no conceito legal de pessoa com deficiência devido às suas severas limitações físicas e de saúde.
"É indiscutível a situação de necessidade do reclamante de permanecer mais próximo de seu genitor, idoso e acometido por grave doença, sendo este totalmente dependente", explica o desembargador Valério Soares Heringer, relator do caso.
Em sua defesa apresentada no processo, a empresa alegou que a CLT não autoriza redução de jornada com salário integral para funcionários públicos contratados por esse regime.
A empregadora também sustentou que as regras internas e acordos coletivos têm critérios específicos que não teriam sido preenchidos, e mencionou que o profissional acumula outro cargo público de 40 horas semanais, o que inviabilizaria a concessão do benefício.
Redução de jornada: A decisão judicial garante ao trabalhador o direito de cumprir 18 horas semanais, em vez de 36, sem redução de salário ou obrigação de compensar as horas não trabalhadas.
Doença grave: O pai do trabalhador tem 75 anos e sofre de câncer incurável (mieloma múltiplo), insuficiência renal crônica e sequelas de AVC, dependendo integralmente do suporte do filho único.
Prevalência social: A Justiça do Trabalho aplicou de forma analógica regras de servidores públicos, sobrepondo os princípios de proteção à família, à saúde e ao idoso sobre os regulamentos internos da empresa.
Auxílio financeiro: A 3ª Turma também confirmou o pagamento do Auxílio à Pessoa com Deficiência ao técnico, conforme previsto em acordo coletivo da categoria.
Próximos passos
Como a decisão foi proferida em segunda instância pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-17), a empresa ré ainda pode interpor recurso de revista para tentar reverter o acórdão junto ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília.
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