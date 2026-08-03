Técnico de enfermagem ganha na Justiça do ES jornada menor para cuidar de pai com câncer

Um técnico de enfermagem capixaba, que atua em jornada de 36 horas semanais, conquistou na Justiça o direito de reduzir sua carga de trabalho pela metade, sem diminuição de salário e sem necessidade de compensação de horas.





A decisão unânime é da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-17), que manteve a sentença favorável ao trabalhador para garantir que ele possa assistir integralmente o pai doente.





O trabalhador é o único filho de um idoso de 75 anos diagnosticado com mieloma múltiplo, um tipo de câncer de sangue incurável. O paciente também sofre com insuficiência renal crônica, diabetes, hipertensão e sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC).





Laudos médicos anexados ao processo comprovaram que o idoso necessita de acompanhamento permanente e de assistência total para as atividades diárias, consultas e tratamentos de saúde. Diante do quadro grave, o profissional pleiteou na Justiça a redução da jornada para 18 horas semanais e o recebimento de auxílio financeiro.