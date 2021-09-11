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Moda

Tom sobre tom é tendência na primavera; veja como usar

É um truque de styling que é a evolução do monocromático, onde ao invés de montarmos um look inteiro da mesma cor, incluímos variedades da mesma tonalidade

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 02:00

Públicado em 

11 set 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Tendência tom sobre tom
Tons quentes são boas opções para mesclar no mesmo look. Crédito: Reprodução Pinterest
A primavera é como o esquenta do verão. E é durante a estação mais florida que vemos surgir diversas das peças, tendência e truques de styling que irão dominar as ruas no final do ano.
Uma das tendências que mais aposto, é o ton sur ton. Ao pé da letra, a expressão quer dizer: “tom sobre tom”, um truque de styling que é a evolução do monocromático, onde ao invés de montarmos um look inteiro da mesma cor, incluímos variedades da mesma tonalidade.
Tendência tom sobre tom
Brincar com tons de verde é incrível para dar dimensão ao look e apostar num monocromático bem diferente. Crédito: Reprodução Pinterest
Está cansada do combo calça jeans e camiseta branca mas ainda assim quer continuar casual e descomplicada? Aposte no ton sur ton! O truque de styling é super simples de ser reproduzido e vai te deixar instantaneamente fashionista, dando impressão de que você realmente colocou um baita esforço para montar aquele look.
E não pense que o estilo precisa ser algo super colorido, nada disso! Se você é do time das básicas, que prefere looks mais sóbrios e clássicos, é só escolher peças menos saturadas e criar sua produção a partir daí. O resultado é tão estiloso quanto!
Tendência tom sobre tom
Tendência tom sobre tom Crédito: Reprodução Pinterest
Tons quentes que variam do laranja ao rosa queimado também são boas opções para mesclar no mesmo look. O mesmo vale para o pink! Jogue todos os tons de millennial pink e rosa chiclete no mesmo look para um resultado fashionista.
Brincar com tons de verde é incrível para dar dimensão ao look e apostar num monocromático bem diferente.

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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