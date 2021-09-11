Tom sobre tom é tendência na primavera; veja como usar

Tons quentes são boas opções para mesclar no mesmo look. Crédito: Reprodução Pinterest

A primavera é como o esquenta do verão. E é durante a estação mais florida que vemos surgir diversas das peças, tendência e truques de styling que irão dominar as ruas no final do ano.

Uma das tendências que mais aposto, é o ton sur ton. Ao pé da letra, a expressão quer dizer: “tom sobre tom”, um truque de styling que é a evolução do monocromático, onde ao invés de montarmos um look inteiro da mesma cor, incluímos variedades da mesma tonalidade.

Brincar com tons de verde é incrível para dar dimensão ao look e apostar num monocromático bem diferente. Crédito: Reprodução Pinterest

Está cansada do combo calça jeans e camiseta branca mas ainda assim quer continuar casual e descomplicada? Aposte no ton sur ton! O truque de styling é super simples de ser reproduzido e vai te deixar instantaneamente fashionista, dando impressão de que você realmente colocou um baita esforço para montar aquele look.

E não pense que o estilo precisa ser algo super colorido, nada disso! Se você é do time das básicas, que prefere looks mais sóbrios e clássicos, é só escolher peças menos saturadas e criar sua produção a partir daí. O resultado é tão estiloso quanto!

Tendência tom sobre tom Crédito: Reprodução Pinterest

Tons quentes que variam do laranja ao rosa queimado também são boas opções para mesclar no mesmo look. O mesmo vale para o pink! Jogue todos os tons de millennial pink e rosa chiclete no mesmo look para um resultado fashionista.