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Look maximalista: saiba combinar a extravagância das peças da moda

Que tal deixar o minimalismo um pouquinho de lado com essas produções?

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 02:00

Públicado em 

25 set 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Maximalismo: saiba combinar a extravagância dos looks da moda
Maximalismo: saiba combinar a extravagância dos looks da moda Crédito: Pinterest
Hoje vou te mostrar que produções maximalistas têm tudo para dar certo e não são feitas só de peças extravagantes, chamativas e combinações ousadas e difíceis, às vezes, mais pode ser mais! Existem dias que nós estamos mais animadas e tudo o que queremos não é nada muito básico, muito pelo contrário, queremos looks vibrantes, estampados e cheios de informação.
Então, quando estamos nesse mood, nada melhor do que explorar looks maximalistas e deixar o minimalismo um pouquinho de lado.
Combinações de cores inesperadas também são muito bem-vindas! Mesclar tons quentes, como o laranja, e frios, como o lilás, é uma excelente opção para fugir do minimalismo. Ah, combine com uma super bolsa! Que tal?
Maximalismo: saiba combinar a extravagância dos looks da moda
Maximalismo: saiba combinar a extravagância dos looks da moda Crédito: Pinterest
Um bom mix de tecidos também pode te ajudar a montar visuais maximalistas. O mix de estampas já é um velho conhecido do manual dos looks maximalistas, as combinações podem ser super inusitadas e harmônicas, para deixar o visual mais vibrante, combine com acessórios na mesma proposta.
Maximalismo: saiba combinar a extravagância dos looks da moda
Maximalismo: saiba combinar a extravagância dos looks da moda Crédito: Pinterest
Mas, se você quer tentar looks maximalistas aos poucos, procure investir em pontos de cor no look, como a combinação do sapato, da bolsa, do cinto e por aí vai.
Maximalismo: saiba combinar a extravagância dos looks da moda
Maximalismo: saiba combinar a extravagância dos looks da moda Crédito: Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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