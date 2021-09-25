Look maximalista: saiba combinar a extravagância das peças da moda

Maximalismo: saiba combinar a extravagância dos looks da moda Crédito: Pinterest

Hoje vou te mostrar que produções maximalistas têm tudo para dar certo e não são feitas só de peças extravagantes, chamativas e combinações ousadas e difíceis, às vezes, mais pode ser mais! Existem dias que nós estamos mais animadas e tudo o que queremos não é nada muito básico, muito pelo contrário, queremos looks vibrantes, estampados e cheios de informação.

Então, quando estamos nesse mood, nada melhor do que explorar looks maximalistas e deixar o minimalismo um pouquinho de lado.

Combinações de cores inesperadas também são muito bem-vindas! Mesclar tons quentes, como o laranja, e frios, como o lilás, é uma excelente opção para fugir do minimalismo. Ah, combine com uma super bolsa! Que tal?

Maximalismo: saiba combinar a extravagância dos looks da moda Crédito: Pinterest

Um bom mix de tecidos também pode te ajudar a montar visuais maximalistas. O mix de estampas já é um velho conhecido do manual dos looks maximalistas, as combinações podem ser super inusitadas e harmônicas, para deixar o visual mais vibrante, combine com acessórios na mesma proposta.

Maximalismo: saiba combinar a extravagância dos looks da moda Crédito: Pinterest

Mas, se você quer tentar looks maximalistas aos poucos, procure investir em pontos de cor no look, como a combinação do sapato, da bolsa, do cinto e por aí vai.