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Moda

É tendência: plumas nas barras das calças; saiba como usar

De pequenos, mas marcantes detalhes, até o excêntrico total look, elas prometem ser a estrela de muitas composições.

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 02:00

Públicado em 

09 out 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Tendência plumas
Elas são uma mistura de glamour e sensualidade, e ao mesmo tempo esbanjam delicadeza e ousadia. Crédito: Reprodução Pinterest
As plumas já haviam aparecido discretamente em alguns poucos desfiles das temporadas anteriores, mas agora, com um pouco mais de ousadia, deu o ar da graça de vez. De pequenos, mas marcantes detalhes, até o excêntrico total look, as plumas prometem ser a estrela de muitas composições.
Elas fizeram muito sucesso, principalmente, nos anos 1920 e 1960, onde se tornaram símbolo de moda e poder, e agora as polêmicas plumas voltaram aos holofotes e são uma das grandes apostas para as próximas estações
Tendência plumas
Elas são uma mistura de glamour e sensualidade, e ao mesmo tempo esbanjam delicadeza e ousadia. Crédito: Reprodução Pinterest
Elas são uma mistura de glamour e sensualidade, e ao mesmo tempo esbanjam delicadeza e ousadia. Em sua nova versão, além de todas essas características, ela aparece com um toque de jovialidade e descontração, principalmente nas barras das calças que estão super em alta, por exemplo.
Tendência plumas
Elas são uma mistura de glamour e sensualidade, e ao mesmo tempo esbanjam delicadeza e ousadia. Crédito: Reprodução Pinterest
Apesar de polêmicas, você consegue montar produções cheias de exuberância e estilo.

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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