É tendência: plumas nas barras das calças; saiba como usar

Elas são uma mistura de glamour e sensualidade, e ao mesmo tempo esbanjam delicadeza e ousadia. Crédito: Reprodução Pinterest

As plumas já haviam aparecido discretamente em alguns poucos desfiles das temporadas anteriores, mas agora, com um pouco mais de ousadia, deu o ar da graça de vez. De pequenos, mas marcantes detalhes, até o excêntrico total look, as plumas prometem ser a estrela de muitas composições.

Elas fizeram muito sucesso, principalmente, nos anos 1920 e 1960, onde se tornaram símbolo de moda e poder, e agora as polêmicas plumas voltaram aos holofotes e são uma das grandes apostas para as próximas estações

Elas são uma mistura de glamour e sensualidade, e ao mesmo tempo esbanjam delicadeza e ousadia. Crédito: Reprodução Pinterest

Elas são uma mistura de glamour e sensualidade, e ao mesmo tempo esbanjam delicadeza e ousadia. Em sua nova versão, além de todas essas características, ela aparece com um toque de jovialidade e descontração, principalmente nas barras das calças que estão super em alta, por exemplo.

Elas são uma mistura de glamour e sensualidade, e ao mesmo tempo esbanjam delicadeza e ousadia. Crédito: Reprodução Pinterest