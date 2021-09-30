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Moda e criatividade

Francesinha dupla: aprenda o passo a passo do novo estilo das unhas clássicas

Veja o passo a passo da técnica, que é perfeita para quem não tem muita intimidade com os pincéis de esmalte; francesinha dupla garante decoração sofisticada

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 16:24

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

30 set 2021 às 16:24
Em diferentes estilos e cores, nova francesinha já tem adeptas com criatividade
Em diferentes estilos e cores, nova francesinha já tem adeptas com criatividade Crédito: @gellygirlnails | Instagram
Novo estilo da clássica francesinha que tem muitas adeptas, a francesinha dupla é uma repaginada na decoração para as unhas. À Revista.AG, a profissional de nails designer explicou o passo a passo de como arrasar na esmaltação que é simples, mas sofisticada. Fabiêmilly Victoria — que tem apenas 18 anos, mas já arrasa na técnica, contou que a decoração é ótima para quem não tem muita habilidade com os pincéis.
"A francesinha dupla garante uma decoração delicada e bonita apenas com a ajuda de um fitilho. Basta colocar o fitilho na pontinha da unha e passar o esmalte sobre ele para criar a divisão da francesinha nas pontinhas da unha. Use a criatividade na hora de escolher os tons de esmalte, podendo ir de combinações quentes e frias. Uma decoração super rápida, barata e fácil para fazer em casa", contou. Veja o passo a passo para unhas tradicionais.

01

Prepare as unhas

Comece com as unhas lixadas, com cutículas removidas e hidratadas. Em seguida aplique uma camada de base para unhas.

02

A escolha do esmalte

Aplique uma camada de um esmalte com a cor de sua preferencia para servir como base da esmaltação

03

Os fitilhos

Com o esmalte já seco, separe os fitilhos e cole nas pontinhas das unhas, mantendo um pequeno espaço entre os fitilhos e a ponta.

04

Camadas

Aplique uma camada de esmalte branco ou da cor que preferir apenas nas pontinhas das unhas, respeitando o limite do segundo fitilho

05

Espere secar

Espere o esmalte secar e remova os fitilhos cuidadosamente.

06

A finalização

Finalize com uma camada de base ou extra brilho - responsável por garantir que a esmaltação dure por mais tempo

07

Palito e algodão

Com ajuda de um palito envolvido com algodão umedecido no removedor de esmalte ou acetona, limpe os cantinhos borrados das unhas

08

Arrase!

Sua francesinha dupla está mais que pronta para arrasar!
E quem tem unha de fibra ou de gel também pode optar pela decoração. Segundo Fabiêmilly, é indicado que seja feito com uma profissonal de nails designer iniciante ou para quem prefere se arriscar a aprender de casa. "A francesinha com fitilhos garante uma decoração simples, rápida e muito linda!", detalhou. Siga o passo a passo:

01

Prepare as unhas

Comece com a base da unha de gel/fibra prontas, lixadas no formato desejado.

02

Escolha do esmalte e sacagem em cabine

Aplique uma camada do esmalte da cor que preferir que seque em uma cabine led/uv. Aplique somente nas pontas das unhas para dar inicio a francesinha, deixe por 30s e aplique a segunda mão, leve por mais 30s na cabine

03

Separe os fitilhos

Separe os fitilhos da cor que desejar e posicione-os rente ao esmalte - dica: use top coat para o fitilho não desgrudar, aplique uma pequena quantidade no local que deseja colar os fitilhos e leve por 10s e prontinho para aplicar os fitilhos.

04

Hora de encapsular

Prontinhas para poder encapsular! Comece a fazer o ponto de tensão com o gel clear que preferir, coloque na cabine por 30s, coloque a presilha para fazer a curvatura e coloque novamente por mais 120s.

05

Lixamento técnico

Feito os passo a passo dado a cima suas unhas estão prontas para começar o lixamento técnico! Lixe como de costume com uma lixa 100/180, não esqueça de finalizar o lixamento com uma broca na área da cutícula, muito importante para evitar transtornos como descolamento e fungos.

06

Polir e dar brilho

Hora de polir para dar o brilho. Use uma lixa para polimento 100/180 ou se preferir uma broca própria para polimento

07

Top coat

Com um top coat de sua preferência passe por todas as unhas e coloque na cabine por 120s para garantir cura total do produto! Se preferir nesse momento pode colar um adesivo para dar um charme a mais, finalize com o top coat por 30s na cabine.

08

Finalização

Finalize retirando as cutículas, e hidratando com um óleo próprio para cutícula e pronto, suas unhas estaram perfeitas!
Fabiêmilly Victoria Soares da Conceição tem 18 anos e é nail designer; ela ensina o passo a passo da francesinha dupla
Fabiêmilly Victoria Soares da Conceição tem 18 anos e é nail designer; ela ensina o passo a passo da francesinha dupla Crédito: @fabii.nailsdesigner | Instagram
Segundo a Capricho, também tem um jeitinho de fazer a francesinha dupla, desta vez sem os fitilhos. A ideia envolve fazer dois traços na ponta das unhas, um pode ser mais grosso e, o outro, mais fino, deixando um espaço entre eles. O resultado garante uma estética minimalista e super delicada. Veja:

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