Francesinha dupla: aprenda o passo a passo do novo estilo das unhas clássicas

01

Prepare as unhas

Comece com a base da unha de gel/fibra prontas, lixadas no formato desejado.

02

Escolha do esmalte e sacagem em cabine

Aplique uma camada do esmalte da cor que preferir que seque em uma cabine led/uv. Aplique somente nas pontas das unhas para dar inicio a francesinha, deixe por 30s e aplique a segunda mão, leve por mais 30s na cabine

03

Separe os fitilhos

Separe os fitilhos da cor que desejar e posicione-os rente ao esmalte - dica: use top coat para o fitilho não desgrudar, aplique uma pequena quantidade no local que deseja colar os fitilhos e leve por 10s e prontinho para aplicar os fitilhos.

04

Hora de encapsular

Prontinhas para poder encapsular! Comece a fazer o ponto de tensão com o gel clear que preferir, coloque na cabine por 30s, coloque a presilha para fazer a curvatura e coloque novamente por mais 120s.

05

Lixamento técnico

Feito os passo a passo dado a cima suas unhas estão prontas para começar o lixamento técnico! Lixe como de costume com uma lixa 100/180, não esqueça de finalizar o lixamento com uma broca na área da cutícula, muito importante para evitar transtornos como descolamento e fungos.

06

Polir e dar brilho

Hora de polir para dar o brilho. Use uma lixa para polimento 100/180 ou se preferir uma broca própria para polimento

07

Top coat

Com um top coat de sua preferência passe por todas as unhas e coloque na cabine por 120s para garantir cura total do produto! Se preferir nesse momento pode colar um adesivo para dar um charme a mais, finalize com o top coat por 30s na cabine.

08

Finalização