Vai camaleoa! Cinco dicas para tratar cabelos tingidos

Larissa Manoela deixa de ser ruiva e adotou fios mais escuros Crédito: Divulgação

Para as camaleoas que adoram mudar de visual e querem estar sempre seguindo tendências, ou para aquelas que precisam às vezes de uma mudança radical por conta da profissão – no caso artistas – a primeira coisa que vêm à mente é a troca de cor do cabelo. Mais recentemente, a atriz Larissa Manoela largou a tintura ruiva para apostar no castanho.

A mudança é porque a atriz vai protagonizar a nova novela "Além da Ilusão". Na trama, Larissa interpretará, em décadas diferentes, as irmãs Elisa e Isadora, que vão se apaixonar por Davi, personagem de Rafael Vitti.

A mudança chamou atenção nas redes sociais, onde a atriz recebeu vários elogios. Alguns perguntaram: como cuidar dos fios em meio a tantas trocas de cores?

Sejam ruivos, loiros, morenos e coloridos, os cabelos tingidos precisam de cuidados redobrados, afinal a tintura embeleza, mas pode ressecar um pouco os fios. Fomos atrás do hair stylist Heyd Tex, à frente do Camarim Tex, para ajudar com esses cuidados. Segundo ele, o cabelo é a primeira coisa que vem à mente da mulher quando a palavra é mudança.

Heyd Tex, dono do Camarim Tex Crédito: Fernando Madeira

“É um jeito mais fácil e rápido de mudança de visual”, afirma, sem deixar de falar dos cuidados.

Confira a lista com cinco dicas de cuidados para cabelos tingidos.