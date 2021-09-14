Vai camaleoa! Cinco dicas para tratar cabelos tingidos

Para as camaleoas que adoram mudar de visual e querem estar sempre seguindo tendências, ou para aquelas que precisam às vezes de uma mudança radical por conta da profissão – no caso artistas – a primeira coisa que vêm à mente é a troca de cor do cabelo. Mais recentemente, a atriz Larissa Manoela largou a tintura ruiva para apostar no castanho.
A mudança é porque a atriz vai protagonizar a nova novela "Além da Ilusão". Na trama, Larissa interpretará, em décadas diferentes, as irmãs Elisa e Isadora, que vão se apaixonar por Davi, personagem de Rafael Vitti.
A mudança chamou atenção nas redes sociais, onde a atriz recebeu vários elogios. Alguns perguntaram: como cuidar dos fios em meio a tantas trocas de cores?
Sejam ruivos, loiros, morenos e coloridos, os cabelos tingidos precisam de cuidados redobrados, afinal a tintura embeleza, mas pode ressecar um pouco os fios. Fomos atrás do hair stylist Heyd Tex, à frente do Camarim Tex, para ajudar com esses cuidados. Segundo ele, o cabelo é a primeira coisa que vem à mente da mulher quando a palavra é mudança.
“É um jeito mais fácil e rápido de mudança de visual”, afirma, sem deixar de falar dos cuidados.
Confira a lista com cinco dicas de cuidados para cabelos tingidos.
- Evite lavar o cabelo em temperatura alta - Nada quente é bom em cabelo tingido, evite a água quente, prefira água fria que deixa o cabelo mais brilhoso.
- Use produtos que tem proteção UV – estes produtos auxiliam a não oxidação da cor do tingimento.
- Reconstrução Capilar – Hidrate o cabelo. Invista em tratamentos periódicos para manter o cabelo e sua cor saudáveis.
- Evite o excesso de química – se você já tingiu o cabelo, espere um pouco para fazer um alisamento por exemplo, e até mesmo quando for retocar, converse com o profissional primeiro.
- Use produtos direcionados para cabelos tingidos – Existem diversos produtos voltados para cabelos tingidos, invista neles, pois vão oferecer todo o cuidado necessário para mantê-los viçosos por mais tempo.