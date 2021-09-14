Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beleza

Vai camaleoa! Cinco dicas para tratar cabelos tingidos

Sejam ruivos, loiros, morenos e coloridos, os cabelos tingidos precisam de cuidados redobrados

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 16:57

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

14 set 2021 às 16:57
Larissa Manoela deixa de ser ruiva e adotou fios mais escuros
Larissa Manoela deixa de ser ruiva e adotou fios mais escuros Crédito: Divulgação
Para as camaleoas que adoram mudar de visual e querem estar sempre seguindo tendências, ou para aquelas que precisam às vezes de uma mudança radical por conta da profissão – no caso artistas – a primeira coisa que vêm à mente é a troca de cor do cabelo. Mais recentemente, a atriz Larissa Manoela largou a tintura ruiva para apostar no castanho.
A mudança é porque a atriz vai protagonizar a nova novela "Além da Ilusão". Na trama, Larissa interpretará, em décadas diferentes, as irmãs Elisa e Isadora, que vão se apaixonar por Davi, personagem de Rafael Vitti.
A mudança chamou atenção nas redes sociais, onde a atriz recebeu vários elogios. Alguns perguntaram: como cuidar dos fios em meio a tantas trocas de cores?
Sejam ruivos, loiros, morenos e coloridos, os cabelos tingidos precisam de cuidados redobrados, afinal a tintura embeleza, mas pode ressecar um pouco os fios. Fomos atrás do hair stylist Heyd Tex, à frente do Camarim Tex, para ajudar com esses cuidados. Segundo ele, o cabelo é a primeira coisa que vem à mente da mulher quando a palavra é mudança.
Heyd Tex, dono do Heyd Camarim, em Jardim Camburi
Heyd Tex, dono do Camarim Tex Crédito: Fernando Madeira
“É um jeito mais fácil e rápido de mudança de visual”, afirma, sem deixar de falar dos cuidados.
Confira a lista com cinco dicas de cuidados para cabelos tingidos.
  1. Evite lavar o cabelo em temperatura alta - Nada quente é bom em cabelo tingido, evite a água quente, prefira água fria que deixa o cabelo mais brilhoso.

  2. Use produtos que tem proteção UV – estes produtos auxiliam a não oxidação da cor do tingimento.

  3. Reconstrução Capilar – Hidrate o cabelo. Invista em tratamentos periódicos para manter o cabelo e sua cor saudáveis.

  4. Evite o excesso de química – se você já tingiu o cabelo, espere um pouco para fazer um alisamento por exemplo, e até mesmo quando for retocar, converse com o profissional primeiro.

  5. Use produtos direcionados para cabelos tingidos – Existem diversos produtos voltados para cabelos tingidos, invista neles, pois vão oferecer todo o cuidado necessário para mantê-los viçosos por mais tempo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Famosos larissa manoela
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que governo Trump faz apuração interna sobre prisão de Ramagem pelo ICE
Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados