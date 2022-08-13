Como as unhas alertam sobre saúde e ajudam a detectar doenças

As doenças hepáticas podem causar unhas mais esbranquiçadas. Crédito: Shutterstock

Nem todo mundo dá a devida importância às unhas, mas cuidados simples podem evitar muitos problemas de saúde. Elas têm a função de proteção dos dedos, de defesa, e são úteis em situações de precisão, quando precisamos apertar, separar, prender ou pegar qualquer objeto, além de auxiliarem no tato.

Manter as unhas íntegras e fortes ajuda no processo de exercer estas funções. Mas também é importante se atentar às mudanças de cor, o surgimento de manchas e outros componentes que servem de alerta para muitas doenças.

A dermatologista Mônica Aribi diz que é importante ficar atento nas mudanças de cor ou o surgimento de manchas. Geneticamente alguns indivíduos têm coloração da lâmina ungueal mais amareladas ou escuras. O espessamento assim como a formação de estrias ou pontuações nas unhas também podem indicar algumas doenças.

"Devemos nos preocupar quando as unhas ficam quebradiças, ou muito fracas, o que pode ser sinal de problemas endocrinológicos ou dieta irregular. As manchas escuras devem também ser avaliadas, pois podem ser apenas por trauma. Mas, em casos mais raros, podem ser o início de um tipo grave de câncer de pele", diz Mônica Aribi.

No caso de serem esbranquiçadas, as unhas devem ser avaliadas por um dermatologista, por ser indício de micose de unha ou problemas de tireoide . "Se estiverem fracas, podemos indicar fórmulas a base de carbonato de cálcio ou suplementos alimentares com ou sem biotina. O tratamento de cada problema depende da causa e são numerosos", diz a dermatologista.

Unhas com micoses recorrentes podem ocorrer em indivíduos com sudorese excessiva nas mãos e pés, trazendo como consequência um meio mais propício a fungos e um certo amolecimento da lâmina ungueal. Também é comum em atletas que batem a ponta dos pés nos sapatos e fazem micro-orifícios

CARÊNCIA DE NUTRIENTES

A dermatologista Fernanda Porphirio, da Clínica Vanité, aponta que "a maioria dos problemas graves de saúde são capazes de alterar o processo de crescimento e de desenvolvimento das unhas. Elas podem, inclusive, ser uma das primeiras manifestações sistêmicas ou podem surgir no curso desta doença".

A carência de alguns nutrientes, a desnutrição e uma dieta pobre em alimentos proteicos provocam o quadro de anemia nas unhas. "Pode afetar o crescimento das unhas, assim como as doenças que vão diminuir o aporte de sangue nas extremidades, porque vai chegar menos nutrientes. Doenças que diminuem a oxigenação do sangue também afetam o crescimento, pois também chegará menos aporte nutritivo na matriz da unha. A deficiência de vitamina B12 deixa a unha mais azulada", diz.

A médica conta que deficiência de zinco e de ferro deixa um aspecto em colher; A deficiência de vitamina C, pode causar uma hemorragia subungueal, se mostrando com vários pontinhos pretos. "A desnutrição ou dieta muito restritiva altera o crescimento da unha".

A leuconíquia são as manchas brancas e existem diversos tipos, mas geralmente acontece por trauma. Na maioria das vezes, é inofensiva, principalmente se não tiver nenhum sinal ou sintomas associados. Para pensar em alguma alteração do organismo, é importante que esteja aparecendo com maior frequência e que acometa mais de uma unha

Já as unhas amareladas podem estar presentes em pessoas fumantes. E também naquelas com doenças pulmonares, quando a pessoa já tem um acometimento que reduz a oxigenação do sangue. Além disso, algumas doenças hepáticas também podem causar unhas desse tipo.

CUIDADOS

Para deixar as unhas saudáveis, é essencial manter bons hábitos alimentares, com uma dieta rica em proteína, ferro e cálcio , utilizar hidratantes de unhas e cutículas. "Também deixar o dedo um pouco na água entre 10 a 20 minutos e, em seguida, aplicar substâncias hidratantes, como ureia, óleo mineral e vaselina", diz Fernanda Porphirio.