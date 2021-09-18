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Primavera e verão

Wolf, curtain bangs e pixie cut: as tendências de cabelo para as próximas estações

O hairstylist Walace Menezes comentou sobre prós e os contras dos cortes que são as apostas para a primavera e o verão de 2022; veja

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 02:00

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

18 set 2021 às 02:00
Wolf cut, curtain bangs e pixie cut já fazem sucesso entre as famosas
Wolf cut, curtain bangs e pixie cut já fazem sucesso entre as famosas Crédito: Reprodução | Internet
O corte mullet, queridinho e amado pela Geração X, voltou a fazer sucesso e uma nova tendência de cabelo surge, o wolf cut. Este é um dos novos cortes como aposta para as próximas estações. De acordo com o hairstylist Walace Menezes, o corte de cabelo wolf é uma mistura do shaggy hair com os mullets e as curtain bangs — a famosa franja cortininha, que se estabeleceu nas redes sociais e vem ganhando força para a primavera e verão de 2022.
"O wolf cut é o corte do momento, vem sendo usado por diversas famosas e virou tendência nas redes sociais. Está conquistando inúmeras adeptas ao redor do mundo, com um acabamento moderno e despojado", detalhou.
A atriz Debby Ryan é adepta do wolf cut
A atriz Debby Ryan é adepta do wolf cut Crédito: @debbyryan | Instagram
Walace explica que, como o próprio nome sugere, o wolf cut é um pouquinho selvagem e ousado graças às muitas camadas e mechas frontais mais curtinhas, que precisam de bastante atitude para segurar.
"Sua marca registrada é muito volume no topo da cabeça e uma franja bem demarcada. O segredo é parecer bagunçadinho e ousado o suficiente para dar aquele efeito descolado, mas não tão radical, para não ser impossível de cuidar", disse.
A cantora Billie Eilish é uma das famosas que adotou o wolf cut
A cantora Billie Eilish é uma das famosas que adotou o wolf cut Crédito: @billieeilish | Instagram
E como todo corte de cabelo da moda, o wolf também tem seus prós e contras. De acordo com Walace, a vantagem é que esta é uma ótima opção de corte para quem tem pouco volume de cabelo, pois o corte em camadas ajuda a deixar o cabelo com aspecto mais volumoso.
Mas para quem tem cabelos mais volumosos, talvez essa não seria a opção de corte ideal. "Aumentaria o volume, dificultando os cuidados com o cabelo", explicou o profissional.

CURTAIN BAGS

À reportagem da Revista AG, Walace conta que o corte com as curtain bangs já é conhecido no mundo da moda há algum tempo e, por se tratar de uma franja, continuará sendo muito usado ao longo dos próximos anos.
"Curtain bangs é nada menos que franja cortina, recebe esse nome justamente porque é dividida no meio, deixando cada parte em um lado do rosto e emoldurando a face. A franja cortina tem o formato mais alongado e é levemente desfiada, dando um ar despojado e traz um toque retrô ao visual, perfeito para quem ama o estilo", disse.
O profissional destaca que, além do ar vintage, as curtain bangs são super atuais, pois se adequam a diferentes cortes de cabelo e pelo fato das franjas serem cada vez mais tendência.
Agora vão os prós e contras: para quem adota o cabelo com franja, é possível usá-la solta ou presa, então tem o dobro de opções de styling para experimentar. "Nos dias em que o cabelo estiver sem jeito, você pode prendê-lo e deixar somente a franja solta para dar charme ao visual. O corte de cabelo perfeito para valorizar seu formato de rosto e transformar completamente seu visual", contou.
Curtain bang: Bruna Marquezine aderiu visual para viver personagem de série
Curtain bang: Bruna Marquezine aderiu visual para viver personagem de série Crédito: @brunamarquezine | Instagram
O especialista afirma que muitas pessoas se perguntam se cortar a franja deixa a testa oleosa, e este é um dos contras. "A verdade é que isso pode acontecer, por causa do contato do cabelo com a pele", disse. Ele também diz que a franja exige um pouco mais de manutenção no dia a dia porque o comprimento reduzido dos fios faz com que eles fiquem mais rebeldes.
"Seja nos cabelos lisos, ondulados ou cacheados, uma finalização simples é necessária para manter a franja no lugar ao longo do dia", completou.

PIXIE CUT

Já o pixie cut que, segundo Walace, não é exatamente uma novidade nos salões de beleza, mas ganhou uma nova onda de adeptas durante a pandemia e vem ganhando destaque de uns anos para cá.
"A característica principal do pixie é ser um corte curto, com atitude. Por exemplo, lado mais curto, franja irregular ou bem desfiada, geralmente curto nas costas e nos lados da cabeça e um pouco mais longo na parte superior", especificou.
Pixie cut da atriz Anne Hathaway
Pixie cut da atriz Anne Hathaway Crédito: Reprodução | Internet
Como vantagem, o profissional explica que o pixie é muito versátil e fácil de cuidar. "Não precisa acordar duas horas mais cedo para fazer escova, babyliss ou prancha. Você pode usar o cabelo de várias formas e texturas. O uso de pomadas e spray, ajudam a manter o estilo no lugar", disse.
Já as desvantagens, são duas: o cabelo pode ficar mais oleoso — as pontas do cabelo estão bem mais perto da raiz, então tem menos tempo para oleosidade ocupar todo comprimento do fio.
"Outra observação é que cabelo cresce muito rápido. Com ele curtinho, fica fácil ver essa diferença porque o cabelo vai ficando sem corte. Você vai querer apara-lo de 15 em 15 dias", concluiu o hairstylist.
Walace Menezes está entre os 10 cabeleireiros mais talentosos do país
Walace Menezes está entre os 10 cabeleireiros mais talentosos do país Crédito: Arquivo pessoal
* Walace Menezes tem 41 anos e é hairstylist e expert em noivas. Com 23 anos de profissão, ele está na lista dos cabeleireiros 10 mais talentosos do Brasil.

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